Наследие предков

Тогызкумалак – гораздо больше, чем просто игра. Это наследие казахской культуры, в котором математическая точность гармонично сочетается с философской глубиной, а стратегическое мышление – с эстетическим наслаждением. Точный возраст тогызкумалака не установлен. Первые упоминания об игре относятся к первым годам нашей эры, а наиболее полное описание тогызкумалака было сделано в 1906 году Николаем Пантусовым в его статье «Киргизская игра тогуз-кумалак». Множество легенд окутывают происхождение тогызкумалака, связывая его с историческими личностями и значимыми событиями. Одна из самых известных легенд гласит, что мудрецы придумали эту игру, чтобы отвлечь хана от кровопролитных войн и научить его стратегическому мышлению, необходимому для управления государством. Другая версия утверждает, что тогызкумалак возник как способ обучения детей математике, искусству стратегии и подготовки к вызовам взрос­лой жизни.

Какими бы ни были истоки игры, тогызкумалак неразрывно связан с кочевым образом жизни казахского народа. Игровое поле, традиционно вырезанное из дерева или камня, символизирует бескрайнюю степь, а лунки – аулы, юрты, разбросанные по ее просторам. Камни – кумалаки – олицетворяют скот, основной источник богатства и благополучия кочевников. Игра отражает мировоззрение народа, его ценности и глубокую связь с окружающей природой.

Еще одним подтверждением древнос­ти тогызкумалака служит уникальная находка, обнаруженная активистами краеведческого общества «Прииртышье» в 2013 году. Вблизи зимовки Козбагар в Абайском районе были обнаружены около десятка метровых известняковых плит с ровными рядами углублений. Расположенные на возвышенности горного хребта, эти плиты, вероятно, служили смотровой площадкой для чабанов, коротающих время за любимой игрой.

По словам члена краеведческого общества «Прииртышье» Павла Жукова, местные жители тогда рассказали краеведам о необычных камнях на вершине хребта, украшенных углублениями, явно созданными рукой человека. Предназначение этих отверстий оставалось загадкой. Оказалось, что артефакт находится неподалеку от зимовки Козбагара, предка известного в Семипалатинске врача Алаша Козбагарова. Поднявшись на вершину, крае­веды обнаружили ровные плиты из известняка, обработанные древними орудиями. Всего было найдено около десятка плит, пять из которых сохранились в хорошем сос­тоянии. Количество углублений на плитах варьировалось, но принцип их расположения оставался неизменным: два ряда отдельных углублений, разделенных продолговатым каналом посередине. Основной гипотезой стало предположение, что перед краеведами предстала древняя игральная доска для тогызкумалака. Различное количество отверстий могло указывать на существование нескольких вариантов игры. Возможно, плиты использовались и для других народных игр и развлечений степняков Прииртышья. К сожалению, датировать находку не удалось. Известняк – непрочный материал, подверженный разрушению под воздействием климатических условий, поэтому возраст каменных игральных досок может варьироваться от ста до двух тысяч лет.

По местной легенде, сам старик Козбагар был большим поклонником древней игры и мог самостоятельно изготовить эти плиты, чтобы совместить приятное с полезным. Возможно, на этом месте собирались любители тогызкумалака из соседних аулов, устраивая небольшие соревнования. Народная память, к сожалению, не сохранила этих деталей. Еще тогда краеведы предложили местным властям, устраивать для ребят, занимающихся тогызкумалаком, познавательные экскурсии.

Математика и стратегия

Как сегодня развивается тогызкумалак и станет ли он игрой миллионов, рассказал тренер Леонид Парфиев. Леонид Борисович подчеркивает, что тогызкумалак, как и шахматы, развивает логическое мышление, память и концентрацию внимания. Он познакомился с игрой 26 лет назад.

– В 2000 году игра стала набирать популярность, заинтересовав и меня. Тогда я еще работал в университете. Мне предложили заняться тогызкумалаком, а все материалы посоветовали найти в библиотеке. В 2016 году меня в качестве профессионального тренера пригласили в спортивную школу, – рассказывает Леонид Парфиев.

За годы работы тренером Леонид Борисович подготовил немало талантливых игроков, успешно выступающих на международных соревнованиях. К примеру, в ноябре прошлого года одна из его учениц, Малика Асемханова, стала чемпионкой мира. Шестнадцатилетняя Малика учится в НИШ и после окончания школы планирует посвятить себя тренерской работе, обучая ребятишек игре в тогызкумалак.

На первый взгляд, правила тогызкумалака могут показаться сложными, но на самом деле они логичны и понятны. Игра ведется на доске, состоящей из 18 лунок – по 9 на каждого игрока и двух накопительных лунок – казанов. В начале игры в каждой лунке находится по 9 кумалаков – всего 162. Цель игры – собрать в свой казан больше кумалаков, чем у соперника. Ход игры заключается в том, что игрок берет все кумалаки из любой своей лунки и начинает последовательно раскладывать их по одному по часовой стрелке в следующие лунки. Если последний кумалак при раскладывании попадает в лунку соперника, в которой уже находится два кумалака, то все эти три кумалака переходят в казан игрока. Это правило позволяет захватывать лунки соперника и значительно пополнять свой казан. Это правило называется «туздык», дословно – сокровищница. Если после хода игрока в какой-либо лунке соперника не остается ни одного кумалака, она считается опустевшей и игрок может объявить ее своим «туздыком». «Туздык» нельзя использовать для ходов, и все кумалаки, попадающие в него, немедленно переходят в казан игрока. Каждый игрок может объявить только один «туздык» за всю игру, и это правило ограничивает стратегические возможности соперника.

Игра продолжается до тех пор, пока у одного из игроков не закончатся кумалаки во всех лунках. В этом случае все оставшиеся кумалаки противника переходят в казан победителя. Победителем становится игрок, собравший в своем казане более 81 кумалака (половину от общего количества). Если оба игрока набрали по 81 кумалаку, объявляется ничья.

Здесь требуется не только умение считать, но и стратегическое мышление, планирование и предвидение ходов соперника. Необходимо учитывать множество факторов: текущее количест­во кумалаков в каждой лунке, потенциальные возможности захвата лунок соперника, защиту своих лунок, чтобы они не опустели.

Леонид Парфиев уверен, что даже в эпоху цифровых технологий тогызкумалак сохраняет актуальность, предлагая реальное общение, развитие когнитивных способностей и приобщение к культурному наследию. Этот инструмент развития личности учит анализировать ситуацию, принимать взвешенные решения, предвидеть последствия своих действий и нести ответственность за них. И еще один плюс – у ребят хорошие оценки по математике.