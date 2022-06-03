Игрушки для взрослых

После длительного перерыва в Алматы вновь прошло автошоу Flash Up GT Auto Fest.

Наверняка многие женщины, посетившие Flash Up GT Auto Fest, в глубине души порадовались, что их мужья просто ездят на рыбалку или расслабляются с кружечкой пенного. Забавы и игрушки участников автошоу требуют затрат, несовместимых с семьей.

Но вот прошлогодний чемпион по дрифту Максат Каимов уверяет, что жена поддерживает его и очень рада такому необычному хобби. С супругой гонщика, правда, не удалось поговорить, она, видимо, предпочитает радоваться издалека. Но мы Максату почти поверили. В свою машину он вложил приблизительно 20 млн тенге. Выглядит она действительно роскошно, как автомобиль из голливудских тематических фильмов. Перемещаться по городу на таком авто нельзя. До места проведения мероприятий машину доставляют спецтехникой.

Жаль, что увидеть знаменитый дрифт чемпиона не удалось. Запланированное изначально и очень ожидаемое выступление дрифтеров в итоге запретили. И условия погодные подкачали, да и за дорожную разметку акимат переживал. Но зато, как в лучших кинотеатрах, зрители получили не только зрелищ, но и хлеба, точнее, «попкорна» – именно так на профессиональном жаргоне называют гонщики оглушительный огненный выхлоп из трубы. Чтобы не лишиться слуха, присутствующие закрывали уши руками. После чего еще менее понятным было нахождение на площадке, рядом с производящими «попкорн» машинами, очаровательных собак породы хаски. Ну, если только не исключать факт полной глухоты хвостатых, потому как слух собаки стандартно в 4–5 раз чувствительнее человеческого.

Всего на шоу было представлено 156 автомобилей. Отреставрированные классические модели, новинки авторынка, дорогостоя­щие авто представительского класса, внедорожники и «нашпигованные» звуком машины, владельцев которых костерят до седьмого колена особо вредные бабушки. Участники все как один заявляют: они законопослушные автомобилисты, соблюдают режим тишины и правила общежития. Гоняют только на профессиональных, удаленных от населенных пунктов треках, музыкой меряются в специально отведенных для этого местах. А жизнь горожанам портят не они, а хулиганы-любители.

Словно шагнув из сегодняшнего дня в советское детство, зрители замирали перед блестящими, как будто только сошедшими с конвейера автомобилями ушедшей эпохи – милицейская желтая «копейка», «Волга», «Чайка». Стои­мость большинства этих машин зашкаливает и равноценна новенькому респектабельному авто из салона. Но кому это интересно? То ли дело прокатиться на машинке, которой полсотни лет, а у нее пневмоподвеска или кожаная крыша?..

Особое место занимали любители художественной росписи. Ранее авто наряжали аэрографом – процесс трудоемкий и затратный. Сегодня для любителей выделиться из толпы все стало гораздо проще. Индустрия предлагает пленочное покрытие – винилография. Весь процесс покрытия пленкой кузова автомобиля занимает от нескольких часов до нескольких дней, и выбор вариантов огромен.

Аэрография – это уже настоящее искусство, однако в плюсах оно заметно проигрывает автопленке. Честно говоря, плюсов аэрографии всего два – понты и отсутствие интереса угонщиков. Пленочные машины гораздо прак­тичнее. Это и способ заявить о себе, и защита кузова от коррозии, доступная цена и возможность быстро «переобуться», если твои вкусы поменялись, ну или маникюр не под цвет.

Зрелищности на автошоу было с избытком, а вот ожидаемой «движухи», как говорили сами участники, не хватило. Ситуацию сгладили наездники мотобайков, которые провели мастер-класс для желающих и под шум дождя эффектно завершили программу автомобильного шоу.