Игры, которые будят воспоминания

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Аскар Бейсенбаев

С одной из самых бесшабашных, но в то же время не самых безопасных игр – кокпаром – я познакомился в далеком детстве.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Проводя очередные летние каникулы у родственников на жайлау в Мойынкумских степях, в меру своих возможностей помогал им приглядывать за скотом. Проще всего было пасти баранов (хотя и их я однажды умудрился потерять, а поиски заняли немалое время). Не так уж сложно оказалось потихоньку следовать на коне за коровами. Но больше всего мне нравилось наблюдать за отдельным стадом быков (лучшие представители которого брали призы на республиканских и даже союзных выставках).

Нрава они были непостоянного – то спокойно паслись, а то, чем-то разозленные, могли начать кидаться на всех вокруг. А еще мне нравилось ранним утром брать уздечку и искать по ближайшим окрестностям ездовых коней, которых всегда держали на свободном выпасе, а чтобы они не слишком далеко ушли, им надевали на передние ноги путы. Какого коня найдешь – на том и будешь ездить целый день.

Правда, и кони были разные. Мне, как не очень опытному наезднику, приходилось искать более покладистых – жуас ат (смирных да объезженных). А попадались и асау ат (либо дикие, либо полудикие), которые не только на месте не стояли, но и укусить и лягнуть могли просто так.

Последних брали только очень опытные, и среди них – мой особенно отчаянный двоюродный брат, который и черта бы не испугался, если б он ему встретился.

Так вот к чему это все я? А к тому, что был у нас черный огненный конь, который только брата и слушался. Этого яростного тулпара редко использовали – я его под седлом раза два и видел только. Но однажды его привели и целых два дня к чему-то готовили. Как потом мне пояснили, скоро должен пройти большой кокпар, на который съедутся лучшие всадники из самых отдаленных мест. И насколько помню, а дело было при Союзе, на кону за первое место стоял легендарный мотоцикл «Урал».

Перед самым стартом игры всех подростков и маленьких детей предупредили о том, что лучше бы они сидели сегодня в юртах и не высовывались. Но нам повезло стать зрителями – дядя приехал на ЗИЛе, а мы наблюдали за кокпаристами, взобравшись на кузов машины. Скачки проходили в степи...

Это кажется, что степь большая, а во время кокпара или байги она становилась гораздо меньше из-за бешено мчащейся толпы всадников. В такие дни даже скот могли не выпускать – затопчут. А скакали всадники к летним юртам пастухов, чтобы на ходу подлететь к флягам с водой, черпануть из них воды, с жаром выпить или облить себя, а потом вновь с азартом догонять уходящую вдаль кучу-малу с жертвенной тушей животного.

...Мой брат тогда не победил, но привез домой (весь в пыли, с кровоподтеками и царапинами) один из главных поощрительных призов – роскошный ковер, который, правда, радости ему большой не доставил.

А вспомнил я об этом событии в преддверии старта 5-х Всемирных игр кочевников. Именно эти состязания как раз и вызывают воспоминания о наших предках, их традициях и быте. Сейчас все больше жителей страны становятся горожанами, да и не во всех аулах регулярно проходят такие состязания (а если и проходят, то порой с большими нарушениями).

Игры номадов как раз и приводят в организованность эти состязания и дают уникальный шанс не только вспомнить о своих началах, но и познакомить весь мир с богатым наследием кочевников.

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#Спорт #Всемирные игры кочевников #игры номадов

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