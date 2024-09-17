Популярные игры в соцсетях: казахстанцев предупредили о мошенниках

Банки и финансы , Мошенничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Схему обмана расписали на портале Агентства по регулированию и развитию финансового рынка - FinGramota, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С мая 2024 года в соцсетях стала популярной игра Hamster Kombat, суть которой заключается в том, чтобы нажимать (тапать) на хомяка и зарабатывать внутриигровую валюту - монетки. Зарабатывать также можно, приглашая новых пользователей и выполняя внутриигровые задачи. 

В игре уже более 100 млн пользователей, и все они ждут «листинга». Игрокам обещали, что вскоре эту валюту выведут на криптобиржи и привяжут к существующей монете мессенджера Telegram – TON, которая уже успешно торгуется.

Игра (по крайней мере, пока) не требует финансовых вложений, вместе с тем риск потерять свои деньги и пользователей все-таки присутствует. Все потому, что, как и в случае любых популярных трендов, мошенники не дремлют.

«Схем обмана любителей бесплатных монеток несколько. Главная из них построена на жадности и заключается в прямом обмане и получении доступа к счетам и платежным картам.

При достижении определенного уровня в игре злоумышленники пишут игрокам посредством социальных сетей или мессенджеров с заманчивыми предложениями выкупить либо игровую валюту, либо аккаунт целиком. Они предлагают неплохое вознаграждение, общаются с использованием специфичных терминов, чтобы создать впечатление криптоэксперта. Их главная цель – получить данные банковской карты или доступ в интернет-банкинг пользователя, вывести оттуда максимальное количество денег и пропасть бесследно», - говорится в сообщении.

Второй риск – утечка личных данных, а также контактов и медиа-файлов игроков. Также под предлогом покупки аккаунта мошенники просят обеспечить удаленное подключение к устройству пользователя, либо направляют запрос на скачивание файлов с компьютера или мобильного телефона. Полученные данные в дальнейшем могут быть использованы для мошеннических схем или шантажа.

Нередко мошенники пытаются украсть именно аккаунт. Если пользователь предоставляет доступ, они меняют пароли и делают фейковую рассылку с просьбой о денежной помощи от имени пользователя. А информация о переписках и совместные фото позволяют мошенникам вводить в заблуждение близких и друзей пострадавшего.

Еще одним видом мошенничества является рассылка фишинговых ссылок и вирусов-шифраторов, опять же, под предлогом покупки игровой валюты или аккаунта. При переходе по такой ссылке устройство может быть заблокировано с требованием выкупа. Либо установленный вирус будет собирать личные данные и финансовые реквизиты пользователя и в определенные периоды пересылать их мошенникам.

Для повышения своего уровня в игре необходимо время от времени приглашать в приложение новых игроков. Это дает дополнительные бонусы. Но друзья, которым интересно будет присоединиться, в какой-то момент заканчиваются, а вот требования увеличить число пользователей продолжают поступать.

Поэтому мошенники предлагают игрокам свои услуги по накрутке «рефералов» по 200-500 тенге за одного. Сначала такая «пробная закупка» срабатывает — и покупатель соглашается на более крупную партию. Но когда он переводит деньги, продавец сразу исчезает.

И совсем уж преступная схема: мошенники предлагают игрокам быть посредниками, то есть их карта используется как транзитная. Аферисты перечисляют деньги на карту игрока, предлагая им оставить часть средств себе, а остальные переводы сделать через криптовалюты.

Если незадачливый игрок соглашается, то он может стать частью схемы по отмыванию и легализации денег или финансированию терроризма. А это может грозить даже уголовным преследованием.

#соцсети #мошенники #игры

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