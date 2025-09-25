ИИ должен служить обществу

Парламент
9
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Таков лейтмотив принятого Мажилисом на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова Закона «Об искусственном интеллекте».

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Как отметил Ерлан Кошанов, в первую очередь закон вводит четкое деление систем искусственного интеллекта по уровню риска и автономности.

– Опасные технологии, которые могут манипулировать поведением, анализировать эмоции без согласия или использовать уязвимости людей, прямо запрещены. Системы высокого риска будут находиться под особым контролем, что гарантирует безо­пасность и ответственность, – подчеркнул глава палаты.

Так, для развития технологий соз­дается национальная платформа искусственного интеллекта. Она станет мощным инструментом поддерж­ки отечест­венных проектов и обеспечит свободный и равный доступ к современным технологиям для всех. И самое важное, закон защищает права пользователей.

– Каждый человек должен иметь право знать, когда информация или контент созданы с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, закон затрагивает актуальные вопросы авторских прав. Это соз­даст благоприятные условия для развития инновационных продуктов и защитит интересы создателей, – отметил Ерлан Кошанов.

В целом, сказал он, принятый закон закладывает первоначальную основу для дальнейшего развития искусственного интеллекта и цифровой экономики. Он открывает новые возможнос­ти для внедрения инноваций, повышения качества жизни граждан и создания современных технологических решений.

– Своевременное принятие закона подчеркивает, что Казахстан находится в тренде глобальной мировой повестки и активно участвует в формировании международных стандартов в сфере искусственного интеллекта, – подчеркнул спикер Мажилиса.

Детально о нормах документа рассказала депутат Екатерина Смышляева. В законе закреплены основные этические принципы использования искусственного интеллекта. Среди них – приоритет прав человека, безопасность и прозрачность работы.

– Искусственный интеллект не признается субъектом правоотношений. Человек остается ответственным за все решения. Для разработки и внедрения искусственного интеллекта соз­дается Национальная платформа. Она обеспечит доступ к библиотекам данных, среде разработки и использования продуктов искусственного интеллекта. Закон определяет порядок доступа разработчиков к вычислительной инфраструктуре, включая суперкомпьютеры. Данные являются основным «топливом» для искусственного интеллекта. Результаты его работы зависят от качества данных. Поэтому в законе предусмотрены требования к библиотекам данных и обязанности их изготовителей, – пояснила депутат.

Как уже было сказано, закон уделяет особое внимание защите прав граждан при использовании систем искусственного интеллекта. Пользователи имеют право получать информацию о работе системы, отказываться от взаимодействия с искусственным интеллектом, если это не является обязательным по закону, требовать пересмотра и объяснения решений.

При этом введен важный аспект – запрет на управление поведением людей, использование эмоций человека, проведение социальной оценки, сбор персональных данных без согласия.

Для обеспечения контроля за выполнением этих обязательств вводится вмененный аудит сис­тем искусственного интеллекта.

Как известно, большой проблемой для общества стали дипфейки. Их качество таково, что мы уже не можем отличить синтетические материалы от настоящих. Законом устанавливаются обязательства по маркировке синтетического контента. Кроме того, при оказании услуг и реализации товаров с ИИ потребители должны быть предупреждены об этом.

К слову, ряд норм закона направлен на поддержку отечест­венных решений в области искусственного интеллекта. Это вопрос национальной безопас­ности нашей страны.

Депутаты также ратифицировали ряд международных актов. Так, ратифицированы соглашения с Марокко, направленные на урегулирование отношений между компетентными органами двух стран по вопросам передачи, выдачи осужденных к лишению свободы лиц, а также сотрудничества в уголовных делах.

Еще одно ратифицированное соглашение направлено на создание в рамках СНГ Международного центра оценки рисков (МЦОР) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Отмечено, что МЦОР позволит странам анализировать трансграничные угрозы, обмениваться статистической информацией, разрабатывать рекомендации по снижению рисков, а также гармонизировать подходы в соответствии с международными стандартами ФАТФ.

Также депутаты приняли во втором чтении поправки по вопросам культуры и образования.

#мажилис #заседание

Популярное

Все
Шахматная дипломатия в действии
Coca-Cola по-шымкентски
Завершить начатое и дать старт новым проектам
Попался в сеть
Пешеходы против самокатов
Школьники «примерили» будущие профессии
Доверительные отношения в бизнес-кругах складываются по крохам
Новая архитектура народного представительства
Сюрприз для солдат
Нужны вера, надежда и любовь
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Диалог будет продолжен
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Рост зарплаты госслужащих не будет зависеть от должности – АДГС
Наркомания – угроза нации
В работе АЗС Qazaq Oil выявили нарушения при отпуске топлива
Backstreet Boys в Астане: как попасть по билетам на концерт
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Skills Enbek: государство «дает удочки и учит ловить рыбу» для всех желающих работать
Торгай возродит дорога
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Маулен Ашимбаев встретился с председателем Государственного…
Повестка определена
Тревожный сигнал
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и б…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]