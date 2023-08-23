ИИ – не в страх, а в помощь!

Включение таких навыков в профессиональную деятельность может быть выгодным и дает ряд преимуществ как работнику, так и организации.

С помощью ИИ можно создавать автоматические системы и роботов, способных выполнять задачи, требующие больших физических усилий, такие, как подъем и перенос тяжелых предметов или выполнение рутинных задач на производстве. Он автоматизирует тяжелую работу в различных областях, улучшая эффективность и повышая производительность.

Проектный офис Министерства труда и социальной защиты населения проанализировал мировые исследования по росту­ влияния ИИ на глобальные тренды рынка труда. Вывод такой: внедрение ИИ повлечет за собой изменения в рабочих процессах и будет влиять на рынок труда.

Так, эксперты отмечают, что уже сейчас появляется новый союз ИИ и работников, который включает в себя использование новых технологий для улучшения производительности и эффективности работы. Люди начинают видеть потенциал ИИ в качестве инструмента для облегчения трудовых нагрузок и улучшения работы в целом. Вместо того, чтобы бояться утраты рабочих мест, они предпочитают использовать «ноу-хау» для автоматизации рутинных и монотонных задач, чтобы иметь больше времени и энергии на более творческую и стратегическую работу.

При проведении исследования компания Microsoft попросила работников и менеджеров представить, как изменится их деятельность к 2030 году. Их ответы, согласно ежегодному отчету Work Trend Index 2023, рисуют светлое будущее, основанное на ИИ. Отвечая на вопрос о том, какие изменения они ценят больше всего, люди представляли себе, что производят высококачественную работу в два раза быстрее (33%), способны понять, как наиболее ценно тратить свое время (26%) и энергию (25%) и не усваивать ненужную или не относящуюся к делу информацию (23%).

Возможности ИИ могут быть полезными для каждого работника в различных сферах деятельности. В Проектном офисе МТСЗН РК привели этому ряд примеров.

Аналитики и исследователи: способность работать с большим объемом данных, использовать алгоритмы машинного обучения и проводить автоматизированный анализ данных, может помочь в поиске и обработке информации для принятия решений и разработки новых стратегий.

Маркетологи и специалисты в области продаж: данные, собранные с помощью аналитики ИИ, помогут в определении потребностей клиентов, прогнозировании трендов и принятии эффективных решений в области маркетинга и продаж.

Разработчики программного обеспечения: знание и понимание основных принципов и технологий ИИ помогает создавать интеллектуальные системы и приложения, такие, как автоматическое распознавание голоса или обработка естественного языка.

Связисты и специалисты по обслуживанию клиентов: ИИ-ассистенты и чат-боты могут помочь автоматизировать рутинные задачи и предоставлять справочную информацию клиентам, ускоряя процесс обслуживания и улучшая его качество.

Работники отдела кадров и HR-специалисты: инструменты искусственного интеллекта помогут автоматизировать процесс подбора персонала, оценки навыков работников и оптимизации их деятельности.

– Сдвиг к использованию ИИ в качестве второго пилота требует адаптироваться к новым способам работы и развивать новые навыки. Взаимодействие с искусственным интеллектом с помощью естественного языка со временем станет неотъемлемой частью нашей работы – аналогично тому, как мы используем Интернет или компьютер. При этом еще больше возрастет­ важность таких навыков, как критическое мышление, способность анализировать и принимать сложные решения, быть креативными и оригинальными, – рассказала управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Ольга Киселева.

Эксперт также прогнозировала влияние ИИ на казахстанский рынок труда. Так, в ЦРТР был проведен анализ функционального содержания профессий, представленных на отечественном рынке труда, на основании которого осуществлена оценка возможного влияния автоматизации и внедрения искусственного интеллекта. Для каждой из более чем трех тысяч функций различных профессий оценена возможность появления альтернативы человеческому труду.

В рамках исследования был проанализирован функционал работников в разрезе 423 начальных групп профессий Национального классификатора занятий (НКЗ). Выявлено, что в целом могут быть автоматизированы 29% функций работников, а 13% – выполнены с привлечением ИИ.

Также установлено, что 25% рабочих мест имеют умеренный и высокий риск автоматизации, порядка 12% – умеренную и высокую вероятность выполнения функций за счет использования ИИ. Таким образом, при определенном стечении обстоятельств порядка 2,2 млн рабочих мест могут быть автоматизированы, из которых чуть более одного миллиона – за счет повсеместного внедрения искусственного интеллекта.

Основная угроза автоматизации рынка труда характерна для крупных городов, где в результате этого процесса могут быть автоматизированы от 33% до 36% рабочих мест, а также промышленно развитых регио­нов. В зоне риска – Алматы как центральный хаб по финансам и ИКТ, которые оказываются наи­более уязвимыми перед искусственным интеллектом. Соглас­но исследованию АО «Центр развития трудовых ресурсов» за 2023 год, в котором оценивалось влияние автоматизации, роботизации и искусственного интеллекта на рынок труда Казахстана, наибольший потенциал замещения работников ИИ в отраслевом разрезе наблюдается в профессиональной, научной и технической деятельности, а также в сфере здравоохранения.

Поскольку искусственный интеллект изменяет нашу работу, взаимодействие с ним станет новой моделью, а способность делать это эффективно – важным навыком для каждого работника.