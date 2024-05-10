Чиновника в Жетысу подозревают в получении взяток за продление и назначение инвалидности

Департаментом Агентства по области Жетысу проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела Департамента Комитета труда и социальной защиты по области Жетысу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

"Он подозревается в получении взяток через посредников на системной основе от 20 до 25 тыс. тенге от инвалидов 2-й и 3-й категорий за продление и назначение инвалидности.

Судом в отношении подозреваемого в связи с полным признанием вины санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с применением электронного браслета", - говорится в сообщении.