Дома и инфраструктуру восстановят в указанные сроки

Ситуация под контролем

В настоящее время обстановка в подтопленных регионах в целом стабилизируется. На этой неделе ожидается пик паводка в Атырауской области.

Сейчас уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил опасные отметки на гидропостах в поселках Индербор и Махамбет. В области проводятся работы по обвалованию территории, укладке мешкотары, возведению земляных валов и откачке воды.

Как доложил вице-премьер Канат Бозумбаев, в восьми регионах продолжает действовать режим ЧС местного масштаба. Два населенных пункта в Актюбинской области все еще остаются без транспортного сообщения. Но их жители обеспечены продуктами питания и медикаментами.

Всего из зон подтопления эвакуировано более 119 тыс. человек, из них 44 тыс. – дети. На сегодняшний день в свои дома вернулись 55,6 тыс. человек. В эвакопунктах остаются около 5 тыс. граждан.

В результате паводков в республике оказалось подтоплено 12 908 жилых домов, из них под водой еще остаются 264 строения в трех регионах. Затоплены и 25 тыс. 921 дачный участок с 18 025 домами.

По словам вице-премьера, 568 семьям выплатили компенсацию на ремонт и восстановление жилья в общей сумме 710 млн тенге. В регионах продолжаются работы по оценке и возмещению ущерба. Ситуация находится на постоянном контроле Правительства.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил задействованным службам продолжить проведение противопаводковых работ. Особенно в населенных пунктах Индербор и Махамбет, где уровень воды в Жайыке (Урале) уже превысил опасную отметку.

– Эвакопункты должны быть готовы к приему людей в любое время суток. Силам и средствам надо быть в готовности. Министерству по водным ресурсам и акимату Атырауской области необходимо обеспечить постоянный мониторинг за уровнем воды в реке Жайык, – поручил глава Правительства.

Также необходимо контролировать наличие продуктов и медикаментов в двух населенных пунктах Актюбинской облас­ти, оставшихся без транспортного сообщения. В обесточенных селах – ускорить ремонтные работы.

– С учетом стабилизации паводковой ситуации в регионах акиматам следует активизировать оценочные и проектировочные работы. Все мероприятия по возмещению ущерба, в том числе восстановлению домов и инфраструктуры, должны быть завершены в строго установленные сроки, – резюмировал Олжас Бектенов.

Повысить качество сервиса

Затем министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, а также главы ряда регионов с высоким потенциалом для развития массового туризма и привлечения инвес­торов доложили об исполнении поручений Президента, озвученных в Послании народу в сентябре прошлого года. Как отмечалось, по итогам минувшего года туристская отрасль достигла историчес­кого максимума в основных показателях. 9,2 млн иностранных граждан посетили Казахстан, число внутренних туристов превысило 9,6 млн человек. Объем инвестиций в основной капитал в 2023-м вырос на 53% и достиг 787 млрд тенге. В текущем году по итогам первого квартала инвестиции в сферу туризма удвоились, достигнув 177 млрд тенге.

Вместе с тем Олжас Бектенов отметил ряд регионов – Атыраускую, Карагандинскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Западно-Казахстанскую области и область Жетысу, где туристский потенциал не реализован в полной мере и где снижаются темпы привлечения инвестиций.

В настоящее время граждане 82 стран могут посетить Казахстан без виз, но турис­ты видят неухоженность наших территорий, отсутствие элементарных санитарных удобств. Более того, низкая конкуренция на рынке способствует завышению цен на услуги. Пока не будут переломлены такие подходы, ситуация не изменится. При этом природа и достопримечательности Казахстана дают огромные возможности для развития в стране экологического, культурного, паломнического и оздоровительного туризма.

Председатель правления НПП «Атамекен» Раимбек Баталов и представитель группы компаний Orient Finance Group Руслан Шаекин в своих выступлениях акцентировали внимание на механизмах взаимодействия государства и бизнеса для дальнейшего развития туристской инфраструктуры и улучшения сервиса.

Премьер-министр подчеркнул, что со стороны государства необходимо обеспечить инфраструктуру в туристических зонах и создать привлекательные условия для инвесторов. Но и бизнес, в свою очередь, должен обеспечить бережное использование предоставляемых туристских территорий и качественный сервис при разумных ценах. Это также касается расценок на авиа- и железнодорожные билеты. Одним из стимулов развития туризма может послужить использование малой гражданской авиации.

– Министерству транспорта необходимо пересмотреть ее инфраструктуру, создать условия для привлечения потенциальных инвесторов, проработать вопросы безопас­ности, а также изучить опыт как наших соседей, так и стран дальнего зарубежья. Малая авиация весьма актуальна в условиях удаленности природных туристических зон нашей страны. Небольшим самолетам и вертолетам не нужны бетонные полосы, а только самый упрощенный вариант инфраструктуры. Это позволит нарастить доступность наших природных и исторических зон, а также сформировать новый пул туров, – отметил Премьер-министр.

По итогам обсуждения вопроса Олжас Бектенов дал ряд поручений. В частности, министерствам транспорта, туризма и акиматам дано задание обеспечить завершение инфраструктурных проектов в зонах отдыха, совместно с фондом «Сам­рук-Казына» увеличить количество поез­дов и решить вопрос ценообразования на авиабилеты.

Лето ожидается жарким

В завершение заседания члены Правительства рассмотрели вопрос готовности профильных ведомств и акиматов к пожароопасному периоду. О положении дел доложили министры: по чрезвычайным ситуациям – Чингис Аринов, экологии и природных ресурсов – Ерлан Нысанбаев.

Акимы областей Абай, Павлодарской и Костанайской, в которых в прошлом были крупные пожары, проинформировали о превентивных мерах, проводимых в регионах.

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов в своем докладе отметил, что в каждом регионе для борьбы с крупными пожарами подготовлена группировка сил и средств. В период высокой пожарной опасности силами министерства в 28 лесничествах будет организован механизированный дозор. Аналогичные работы необходимо провести Министерству экологии и минеральных ресурсов, акиматам. На сегодня в лесостепных массивах и местах отдыха мобильными группами оштрафовано свыше 630 человек в общей сложности примерно на 8 млн тенге. Возобновлены объезды крестьянских хозяйств. Акиматам вручено около 2 тыс. предупреждений о неготовности населенных пунктов к пожароопасному периоду. Согласно прогнозам синоптиков, лето ожидается жарким, имеются высокие риски возникновения природных пожаров.

– Уже по стране зарегистрировано 27 лес­ных пожаров и 122 степных возгорания. Большая часть из них ликвидирована с участием сил Министерства по ЧС, в том числе с привлечением авиации, – сказал Чингис Аринов.

По словам Премьер-министра, в прошлом году при тушении крупных лесных пожаров не хватало воздушных судов МЧС, поэтому привлекались вертолеты министерств обороны, внутренних дел и КНБ. В данный момент в режиме постоянной готовности находятся 19 бортов авиации «Казавиаспаса», из них девять оснащены водосливными устройствами. Для аэровизуальной разведки имеется 120 беспилотников.

Правительством осуществляется Комп­лексный план на 2023–2027 годы по укреп­лению материально-технического оснащения лесхозов с общим объемом финансирования более 68 млрд тенге. В прошлом году для природоохранных организаций Министерства экологии и природных ресурсов приобретено 25 пожарных автомашин, 51 малый лесопожарный комплекс, 154 трактора, 73 патрульные автомашины и 655 единиц противопожарного оборудования на 9 млрд тенге. Местными исполнительными органами закуплено 20 пожарных автомашин, 127 тракторов и 76 патрульных машин на 6,6 млрд тенге. Ранее такого объема финансирования на материально-техническое оснащение лесного хозяйства не выделялось.

Однако степень изношенности имеющейся техники остается высокой. В текущем году материально-техническое оснащение в рамках Комплексного плана продолжится. На эти цели из местных бюджетов выделено 3,8 млрд тенге, а для природоохранных организаций ведомства из различных источников предусмотрено 15,4 млрд тенге.

Согласно прогнозу «Казгидромета», в нынешнем году ожидается жаркое и засушливое лето. Особенно на западе, востоке и юге страны. Учитывая высокий риск возникновения пожаров, Премьер-министр поручил заблаговременно обеспечить готовность и отметил, что в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, а также в областях Абай и Улытау создание минерализованных полос только начато и достигает трети от необходимого. Вряд ли оно будет завершено к периоду высокой пожарной опасности. Населенные пункты без таких распаханных полос никак не защищены от степного или лесного пожара. В селах Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей до сих пор не очищены территории от сухой растительности и мусора.

– Пожарно-техническое оснащение лес­ных и природоохранных учреждений слабое. Мы в этом убедились еще в прошлом году. Недостаточное количество беспилотников не позволяет проводить полноценное аэровизуальное обследование лесов и степей. Отсутствие современной техники и средств тушения природных пожаров замедляет принятие оперативных мер в борьбе с огнем. Все эти вопросы требуют комплексного решения и скоординированной работы центральных и местных государственных органов, – подчеркнул Олжас Бектенов и поручил для оперативного обнаружения лесных пожаров внедрять новые технологии.

На сегодня системой раннего обнаружения пожаров в лесах охвачено лишь 2% общей площади государственного лесного фонда. Благодаря внедренной на территории национального парка «Бурабай» смарт-системе в последние годы значительно сократились площади пожаров, повысилась оперативность реагирования на них. Этот опыт будет использован и в других природных парках и резерватах.

Подытожив все высказанные мнения участников заседания, Премьер-министр дал ряд указаний главам ведомств и регионов.