Никто не забыт

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Общество, День Победы
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Флора Левина

Старый тополь в Семее – живой памятник выпускникам 41-го года

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Накануне войны выпускники семипалатинской школы № 1 им. Н. Чернышевского, что расположена в самом центре Семея, посадили деревья. Тех, кто прощался в тот год со школьной партой, было всего десять человек. 22  июня все они ушли на фронт. И, к сожалению, никто из них не вернулся с войны. Лишь могучий тополь шириной в три, а то и четыре обхвата напоминает о тех выпускниках. Каждую весну дерево с уже засохшими ветками выпускает молодые зеленые листочки. Девять лет назад руководство школы решило увековечить память о выпускниках 1941 года и установило ограждение вокруг дерева и памятную табличку.

«Это дерево – живой памятник выпускникам школы № 1 1941 года, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В день своего выпуска, 21 июня 1941 года, они, прощаясь со школой, на память о своем классе посадили этот тополь. 22 июня всем выпуском ушли на фронт...» – выбито на табличке. Историю дерева знают все ученики школы, которые ухаживают за ним. А нынешние выпускники уверены, что старый тополь обладает мощной энергетикой, и перед экзаменами стараются прикоснуться к его веткам.

Помнят в школе и выпускников – героев Великой Отечественной войны. Один из них – композитор Леонид Афанасьев, окончивший школу в 1939 году. Представителям старшего поколения он известен своей музыкой к популярным советским фильмам «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», а также к культовым фильмам «Хозяин тайги» и «Когда деревья были большими». В школьные годы известный композитор с увлечением посещал семипалатинский аэроклуб. А в годы войны был командиром эскадрильи штурмовиков.

– По злой иронии войны бое­вой летчик, совершивший более девяносто боевых вылетов, получил тяжелейшее ранение не в небе, а на земле. Летом 1944 года вражеская авиация совершила внезапный налет на одну из деревень близ Минска, где дислоцировалось подразделение Лео­нида Викторовича. Афанасьев бежал к самолету, чтобы увезти его из-под бомбежки, но вдруг увидел мечущуюся в страхе девочку. Крики летчика до нее не долетали, а когда он попытался добежать до девочки и уберечь ее от гибели, осколки бомбы, разорвавшейся невдалеке, тяжело ранили его самого, – рассказали в школе № 1.

Еще один известный выпускник этой школы – герой Советского Союза Владимир Засядко. После окончания школы он отправился учиться в Алма-Ату в Казахский горно-металлургический институт, а с пятого курса ушел на фронт добровольцем. Осенью 1943 года стрелковый полк, которым командовал старший лейтенант Засядко, смог выполнить невероятно сложную задачу – под непрекращающимся огнем противника доставил артиллерийское оружие на противоположный берег Днепра, за что выпускник семейской школы получил звание Героя Советского Союза. Спустя полгода, весной 1944 года, Владимир Засядко погиб во время боев на территории Кировоградской области. О легендарном командире напоминает мемориальная табличка на стене школы.

#Семей #школа #школьники #память #ВОВ #выпускники #тополь

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