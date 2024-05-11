Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского

Торжественная церемония увековечения памяти героя войны весьма символично состоялась в День Победы. Прибывшие в регион министр обороны РК Руслан Жаксылыков, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы генерал-майор авиации Токтар Аубакиров, Халық Қаһарманы генерал-майор авиации Айдын Аимбетов, руководство облас­ти, а также военнослужащие в этот день в первую очередь посетили участников Великой Отечественной войны, которых в Талдыкоргане осталось всего трое.

Ыскак Кусаинов, Сарсенбай Кантарбай и Толеубай Чектыбаев достигли векового возраста, однако не растеряли бодрости духа и с удовольствием пообщались с гостями, дав добрые наставления-бата. Аксакалам вручили письма-поздравления от Главы государства и подарки, пожелав крепкого здоровья и долгих лет жизни. Каждый из ветеранов – гордость и пример для поколений казахстанцев, особо подчеркнули собравшиеся. К слову, фронтовики Сарсенбай Кантарбай и Толеубай Чектыбаев вместе с делегацией лично приняли участие в церемонии возложения цветов к Обелиску Славы в Центральном парке Талдыкоргана.

Мероприятия по случаю присвоения авиабазе имени дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского прошли на территории в⁄ч 21751. Здесь собрались представители Минобороны РК, руководство региона, а также ветераны Вооруженных сил, труженики тыла, военнослужащие и жители края. Возложив цветы к новому гранитному монументу общей высотой в три метра, они почтили память героя войны минутой молчания.

На третьем Национальном курултае, прошедшем в Атырау, Президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением должным образом отметить заслуги легендарного летчика Сергея Луганского, проявившего исключительное мужество на фронте, и увековечить его память в названии авиа­базы, расположенной в Талдыкоргане.

– Личный состав Вооруженных сил с воодушевлением воспринял озвученное Главой государства предложение об увековечении имени отважного летчика, – поздравляя собравшихся с Днем Победы и столь знаменательным событием, подчеркнул министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. – В годы Великой Отечественной войны более 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, из них четверо летчиков дважды получили Звезду Героя. Это Леонид Беда, Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский и Иван Павлов.

Сергей Данилович Луганский родился в 1918 году в Алматы. В 1938-м окончил Оренбургскую военную авиационную школу, служил в истребительном авиационном полку Ленинградского, а позднее – Прибалтийского военного округа. Непосредственно на фронте сражался с октября 1941 года. Он воевал на Южном, Северо-Кавказском, Воронежском, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах, приняв участие во многих крупных сражениях.

Согласно официальным данным, Сергей Луганский совершил 390 боевых вылетов, лично сбив 36 вражеских самолетов и еще два – в составе группы. Обладатель двух наград Героя Советского Союза, ордена Ленина, двух медалей «Золотая Звезда» и других знаков отличия, он продолжал службу и в послевоенное время. Генерал-майор авиации ушел из жизни 16 января 1977 года и был похоронен в родном Алматы.

Военнослужащих в⁄ч 21751, имеющей долгую и славную историю, с таким важным днем поздравил аким области Жетысу Бейбит Исабаев. Он отметил, что сегодня часть считается одной из лучших в Военно-воздушных силах страны и отличается славными традициями и особым профессионализмом. Присвоение ведущей авиабазе республики имени дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского – это не только дань памяти летчику с большой буквы, но и стимул для новых поколений авиаторов, выразил уверенность Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы Токтар Аубакиров.

– Поздравляю всех талдыкорганцев с великим праздником – Днем Победы и этим замечательным событием, – сказал космонавт. – Теперь талдыкорганская авиабаза носит имя легендарнейшего человека. Еще мальчишкой я воспитывался на примере Сергея Даниловича Луганского. Теперь же и те летчики, которые служат здесь, и те, которые когда-то придут сюда, будут профессиональнее и ответственнее вдвойне, потому что такое имя нельзя посрамить.

– Талдыкорганская авиабаза всегда держит высокий уровень, – отметил Халық Қаһарманы Айдын Аимбетов, который также служил здесь в 90-х годах на должностях летчика, старшего летчика, командира авиационного звена. – Отсюда вышло много профессионалов, которые сегодня представ­ляют руководящий состав. Это большая честь для авиабазы и огромный вклад в духовно-патриотическое воспитание, причем не только военнослужащих, но и всех жителей региона.

О том, что это особая честь – служить в «именной» части, – говорят и сами летчики талдыкорганской авиабазы. Вячеслав Чабанов прибыл сюда в 2019 году сразу после окончания военного института. По его словам, это самая крупная и оснащенная база в стране, где созданы все условия для подготовки высококвалифицированных кадров.

– Отныне мы не просто стоим на защите Родины, а являемся продолжателями славных традиций нашего «крылатого» героя, – говорит молодой летчик. – Весь личный состав части будет стремиться и дальше прославлять его имя и подвиги, также быть примером истинного мужества, высочайшего профессионализма и настоящего патриотизма.

Собравшиеся еще раз выразили огромную благодарность всем тем, кто внес неоценимый вклад в общую Победу, и пожелали, чтобы наше небо всегда оставалось чистым. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом и бравым маршем военнослужащих под звуки военного оркестра.