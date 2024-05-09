Мужество дедов – пример для внуков и правнуков

В заседании приняли участие члены столичной Ассамб­леи народа Казахстана, представители Совета старейшин, общественности, ученые, студенты и военнослужащие.

Заместитель руководителя управления внутренней политики города Астаны Ляззат Кусаинова напомнила слова Президента, сказанные им на XXXIII сессии АНК: «Мы все – граждане одной страны, люди одной судьбы, спаянные самой историей в несокрушимый монолит единства и всеобщей ответственности за будущее нашей Родины. ...Мы, как нация, бережно храним заветы предков и уверенно смот­рим вперед».

О славных делах наших предков рассказал председатель ОЮЛ «Ассоциация русских, славянских, казачьих организаций», член АНК Владимир Божко. По его словам, тема заседания «круглого стола» – «Мужество дедов – пример для молодежи» – крайне актуальна и должна присутствовать в повестке любого уважающего себя государства.

– Наша молодежь должна знать о подвигах Сагадата Нурмагамбетова, Талгата Бегельдинова, Леонида Беды, Сергея Луганского, Ивана Панфилова, Бауыржана Момышулы и многих других героев. Жизнь и служба каждого из них являются достойным примером. Их должны знать жители нашей страны, особенно молодежь. История подвига народа Казахстана никогда не должна быть забыта, – подчерк­нул Владимир Божко.

Свыше 4 млн казахстанцев пытаются найти своих предков, так как 271 тыс. призванных из наших мест значатся пропавшими без вести. Председатель правления ОО «Atamnyn amanaty» Мурат Молдагалиев рассказал, как его организация последние пять лет занимается поиском воинов.

– Каждый может оставить заявку на специальном сайте или обратиться по телефонам горячей линии. Уже получено около 6 тысяч заявок, судьбу около 3 тысяч солдат удалось установить, – рассказал он.

Семь специально обученных поисковиков и 50 волонтеров каждый месяц «возвращают из небытия» 30–40 человек. Помимо архивного поиска ведутся полевые исследования на местах сражений. Например, в Калужской области, где были полнос­тью уничтожены пять наших дивизий, или под Ржевом, где практически полностью погиб­ли две дивизии.

– Если обнаруживаем останки солдат, то по специально разработанному с Министерством обороны алгоритму находим родственников на территории Казахстана и доставляем на родину. Такую работу проводит только наша страна. В прошлом году доставили и торжественно захоронили 19 наших героев. Так государство показывает, что даже спустя 80 лет оно несет ответственность и отдает дань уважения солдату, – отметил Мурат Молдагалиев.

К 80-летию Победы поисковики планируют составить карту погибших воинов на территории Европы, и в этом им активно помогают представители казахской диаспоры за рубежом.

В ходе заседания руководитель ГУ «Государственный архив города Астаны» Жангельды Бимолдин презентовал выпущенную недавно работниками госархива книгу «Подвиг казахстанцев в годы Второй мировой войны в архивных документах». А военно­служащий воинской части № 6636 Национальной гвардии РК Батыр Хайруллин выступил от имени молодежи, пообещав хранить память о великих подвигах казахских батыров.

Особенно трогательным стало выступление Евгения Николае­вича Галюка, одного из тех, кого называют «детьми войны». Пятилетним ребенком он находился на территории Беларуси, где взрывались первые бомбы.

– Уже вечером 22 июня 1941 года у нас были фашисты, ехали на мотоциклах, на машинах, с песнями, – начал он свой рассказ.

Очевидец вспомнил, как од­наж­ды все население его села фашисты выстроили перед двумя пулеметами и готовы были расстрелять людей за связь с партизанами. И только благодаря одному человеку, убедившему нацистов в обратном, никто не пострадал. А однажды, уже в 1943-м, на его глазах расстреляли двух военнопленных, вышедших из строя попить воды с колодца.

– Это ошибка говорить, что та война не наша. Мы жили в одном государстве – Советском Союзе – и гордились, что являем­ся его гражданами. Победить же смогли благодаря единству народа. Сегодня мы тоже говорим о единстве казахстанского народа. Нужно помнить те тяжелые времена и доносить правду до молодежи, – призвал Евгений Николаевич.