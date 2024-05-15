Полку новоселов прибывает

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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Еще 40 акмолинских семей получили ключи от нового жилья

фото пресс-служба облакимата

В регионе продолжают обеспечивать жильем людей, пострадавших от наводнения. На сей раз ключи от квартир и домов получили 27 семей из Атбасарского района и 13 – из города Кокшетау. Вручить ключи атбасарским новоселам приехал аким области Марат Ахметжанов. Он отметил, что принимаются меры по возмещению ущерба, выплатам единовременной помощи. Кроме того, предстоит восстановление домов и поврежденной инфраструктуры.

Среди новоселов – жители города Атбасара, сел Борисовки, Караколя, Тимашевки. Пострадавшие от природной стихии люди дождались решения комиссии, затем сами нашли и выбрали новое жилье, а районный акимат выделил средства на его приобретение. Многодетная мать из села Борисовка Атбасарского района Наталья Заика новый дом для своей семьи выбирала тщательно, конечно же, в безопасном от подтопления месте. Получая ключи из рук главы региона, сельчанка выразила слова благодарности:

– Хочу отметить, что уже в первые после трагедии дни мы ощутили помощь и заботу государственных органов. Я очень признательна нашему Президенту за то, что вот так оперативно решаются наши жилищные проблемы, – сказала она.

В тот же день ключи от нового жилья взамен утраченного из-за паводка получили еще 13 кокшетауских семей. По словам обладательницы двухкомнатной квартиры Кульшары Шахизадаевой, ждали они недолго. Жильем горожанка очень довольна, ее семье приобрели ту квартиру, которую они сами и выбрали,  – с удобной планировкой и локацией.

Поздравляя с радостным событием кокшетаусцев, глава региона отметил, что до осени планируется завершить всю работу по восстановлению инфраструктуры и обеспечению жильем всех пострадавших от паводка людей в регионе.

Добавим, что на сегодня в Акмолинской области ключи от нового жилья вручены уже 54 семьям (немногим ранее новоселье отпраздновали 14 кокшетауских семей). Более 1 500 акмолинцев получили единовременные выплаты. На финальном этапе кропотливая работа по оценке имущества.

#жилье #Акмолинская область #наводнение #новоселье

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