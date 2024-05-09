Голоса из прошлого

Общество, День Победы
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Елена Ульянкина, Карагандинская область

Ко Дню Победы музейщики и актеры Темиртау презентовали проект «Историческая визуализация»

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С каждым днем остается все меньше свидетелей страшных событий, которые произошли в годы Великой Отечественной войны. Ветераны уже не в силах посещать школы и делиться своими воспоминаниями. Чтобы от первого лица рассказать молодежи о войне, в Темиртауском историко-краеведческом музее создали спецпроект под названием «Историческая визуализация». Сюда пригласили актеров местного ТЮЗа, которые благодаря своему таланту «оживили» голоса людей, более 80 лет назад призванных на фронт и трудившихся в тылу.

Образ парня, который сразу после школы ушел на войну и там погиб, воссоздал актер Темиртауского ТЮЗа Михаил Маскалюк. Он читал свой монолог, сидя в импровизированном блиндаже, за столиком, где лежал автомат и стояла керосиновая лампа.

– 22 мая 42-го в поселок приехал грузовик и забрал ребят, – начал актер. – Вокруг стоял вой: плакали матери и сестры. Большинство призванных в последний раз видели своих родных. Хотя они были уверены, что вернутся… В снег, дождь, жару копали окопы, делали марш-броски, шли в бой, теряли однополчан. А в голове крутилась первая строчка письма-треугольника: «Дорогая мама! Привет с фронта!» А потом писем не стало…

Рассказы о войне никогда не оставляют актера Михаила Маскалюка равнодушным. Его семью Великая Отечественная не обошла стороной. На фронте служил его отец – кадровый военный. На войне он встретил свою будущую жену, полюбил ее и, можно сказать, стал ее спасителем.

– Мой отец был одним из тех, кто освобождал завоеванные гитлеровцами страны, – рассказывает Михаил Маскалюк. – На оккупированных территориях жили люди – чехи, поляки, из числа которых фашисты организовали свои отряды. После победы они автоматически становились врагами. Среди них была и моя мама. Стоял вопрос о том, чтобы судить ее за пособничество гитлеровцам. Но отцу она понравилась, и он ее спас.

Второй монолог – от лица медсестры передвижного госпиталя – прочитала молодая артистка Екатерина Орищенко. А ее коллега Светлана Свищева говорила от имени труженика тыла.

– В июле 41-года призвали на фронт моего отца. Все поменялось, – произносит актриса. – Я устроилась на электростанцию монтером. Весь день без выходных на работе, а дома ждет она, моя родная швейная машинка. Сколько ж на ней перешито… Блузки из наволочек, рукавицы, кисеты для отправки на фронт.

А дальше были такие слова: «Зимой 44-го беда пришла в наш дом. Почтальон молча передал нам маленький бланк, на котором было написано, что наш папа погиб…»

Актриса сыграла так проникновенно, что заставила прослезиться и впечатлительных школьников, и их педагогов, что пришли в музей.

– Великая Отечественная война сохраняется в нашей памяти в цифрах и фактах. Но нельзя забывать о том, что она стала трагедией для миллионов людей, – отмечает старший научный сотрудник Темиртауского историко-краеведческого музея Татьяна Хмелева. – Нам хочется, чтобы школьники, которые приняли участие в нашем проекте, пришли домой и расспросили о войне своих родителей, бабушек и дедушек. Это налаживает связь между ними, сближает поколения. Так молодежь начинает понимать, что их близкие являются частью той истории, о которой они знают только из учебников.

#проект #Темиртау #музей #память #история #театр #ВОВ #актеры #Историческая визуализация

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