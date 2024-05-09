Спасибо за ваш подвиг, ветераны!

Общество, День Победы
8
Флора Левина, Семей

Халық Қаһарманы Абдыгали Каймолдину подарили квартиру

фото автора, фото из личного архива

В этот весенний праздник Абдыгали-ата принимает поздравления с новосельем и вспоминает тяжелые военные годы. Первыми ветерана позд­равили руководство и Совет ветеранов департамента КНБ РК по области Абай и Пограничной службы.

– В прошлом году в преддверии Дня Великой Победы Указом Президента страны Вам было присвоено звание «Халық Қаһарманы». Сегодня мы стали свидетелями другого радостного события – Абдыгали-ата подарили квартиру в новом доме. Он самый старший член нашего Совета ветеранов. Мы гордимся этим человеком, – сказал председатель Совета ветеранов департамента КНБ РК по области Абай Ахмет Матаев.

102-летний ветеран выразил слова благодарности за такой подарок.

В 1941 году, как и многих десятиклассников, только окончивших школу, Абдыгали Каймолдина отправили на фронт. В Семипалатинске формировалась 105-я дивизия под командованием генерал-майора Кирзимова. Призывников из Семипалатинска отправили в Усть-Каменогорск, затем – в Джамбул, далее был Гороховецкий лагерь Горьковской области и фронт.

Абдыгали Каймолдин был наводчиком, заряжающим, а потом – командиром орудия в противотанковой артиллерии на 76-миллиметровой артиллерийской установке.

Сегодня о тех боевых и грозных годах аксакалу напоминают награды. Это орден Красной Звез­ды, орден Отечественной войны, медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За боевые заслуги», ряд юбилейных и трудовых медалей. Всего 32 награды.

Абдыгали Каймолдин вернулся домой в 1946 году, а в 1947-м был призван на службу на Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Родина поручила ему новое ответственное задание – обеспечивать охрану стратегического секретного объекта. Его батальон охраны дислоцировался в Курчатове и относился к особому отделу Министерства государственной безопасности. Здесь он отслужил десять лет.

В целом в рядах армии ветеран провел 15 лет и еще 25 лет – на партийной работе в Семипалатинском обкоме, райкоме, райисполкоме в Новопокровке и Жанасемейском районе. Перед выходом на заслуженный отдых местом работы был совхоз «Турк­сиб» Жанасемейского района, где он занимал должность секретаря парткома.

Для девятерых внуков и четырех правнуков Абдыгали Каймолдин – пример доблести и мужества.

Несмотря на преклонный возраст, аксакал не сидит сложа руки. Ему нравится быть в курсе последних новостей. Сейчас его подводит зрение, а еще шесть лет назад он был частым гостем в редакции городской газеты, сам приходил туда за свежими номерами. Теперь все новости он узнает от родных или же слушает их по телевизору. Не оставил он и работу над мемуарами. И на прощание ветеран всегда напоминает, что молодому поколению нужно беречь этот хрупкий мир.

#квартира #память #ветераны #ВОВ #фронтовики #Халық қаһарманы #Абдыгали Каймолдин

Популярное

Все
Казахстанцы стали победителями турниров в Астане и Самарканде
Шахтеру вручили орден
В годы войны девушки самоотверженно трудились машинистами и кочегарами
Против танка ходил он с карабином и саблей
Поддержали фронтовиков
Подвигу казахстанцев посвящается...
Ветеранам – везде почет
Рахимжан Сансызбаев – лихой разведчик из Кокшетау
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Снится война до сих пор
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Как перевозят гуманитарные грузы для пострадавших от паводков по платным автотрассам
Семей: что показать туристам?
Сборная Казахстана пробилась в финал Кубка мира по пулевой стрельбе
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Адвокат потерпевшей стороны сравнил Бишимбаева с Чикатило
Разыскиваемого 10 лет иностранца задержали в области Абай
Монография «Скрытые лики террора: история в документах и судьбах» демонстрирует новые подходы в изучении советской истории
Совет по инклюзии Сената: о важности комплексной реабилитации рассказал Маулен Ашимбаев
Архивная рукопись рассказа Мухтара Ауэзова стала настоящим событием
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Tesla Илона Маска подала в суд на Tesla Power
Еще две медали завоевал Казахстан на турнире по дзюдо серии Grand Slam
Грузовые самолеты начали курсировать между Туркестаном и Стамбулом
Служба охраны и защиты лесного фонда появилась в Казахстане
Правила приема в школы изменили в Казахстане
Казахстанцы стали чаще посещать концерты
«Это перерастает в издевательство над моей семьей»: Айтбек Амангельды о раскаянии Байжанова
Адвокат Бишимбаева попросил удалить из зала суда людей с надписями на футболках
Акмолинец Альмукан Сембинов брал Варшаву и Берлин
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Количество сделок с недвижимостью в Казахстане выросло на 8,7%
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате

Читайте также

Снится война до сих пор
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Рахимжан Сансызбаев – лихой разведчик из Кокшетау
Ветеранам – везде почет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]