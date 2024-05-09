Спасибо за ваш подвиг, ветераны!

В этот весенний праздник Абдыгали-ата принимает поздравления с новосельем и вспоминает тяжелые военные годы. Первыми ветерана позд­равили руководство и Совет ветеранов департамента КНБ РК по области Абай и Пограничной службы.

– В прошлом году в преддверии Дня Великой Победы Указом Президента страны Вам было присвоено звание «Халық Қаһарманы». Сегодня мы стали свидетелями другого радостного события – Абдыгали-ата подарили квартиру в новом доме. Он самый старший член нашего Совета ветеранов. Мы гордимся этим человеком, – сказал председатель Совета ветеранов департамента КНБ РК по области Абай Ахмет Матаев.

102-летний ветеран выразил слова благодарности за такой подарок.

В 1941 году, как и многих десятиклассников, только окончивших школу, Абдыгали Каймолдина отправили на фронт. В Семипалатинске формировалась 105-я дивизия под командованием генерал-майора Кирзимова. Призывников из Семипалатинска отправили в Усть-Каменогорск, затем – в Джамбул, далее был Гороховецкий лагерь Горьковской области и фронт.

Абдыгали Каймолдин был наводчиком, заряжающим, а потом – командиром орудия в противотанковой артиллерии на 76-миллиметровой артиллерийской установке.

Сегодня о тех боевых и грозных годах аксакалу напоминают награды. Это орден Красной Звез­ды, орден Отечественной войны, медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За боевые заслуги», ряд юбилейных и трудовых медалей. Всего 32 награды.

Абдыгали Каймолдин вернулся домой в 1946 году, а в 1947-м был призван на службу на Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Родина поручила ему новое ответственное задание – обеспечивать охрану стратегического секретного объекта. Его батальон охраны дислоцировался в Курчатове и относился к особому отделу Министерства государственной безопасности. Здесь он отслужил десять лет.

В целом в рядах армии ветеран провел 15 лет и еще 25 лет – на партийной работе в Семипалатинском обкоме, райкоме, райисполкоме в Новопокровке и Жанасемейском районе. Перед выходом на заслуженный отдых местом работы был совхоз «Турк­сиб» Жанасемейского района, где он занимал должность секретаря парткома.

Для девятерых внуков и четырех правнуков Абдыгали Каймолдин – пример доблести и мужества.

Несмотря на преклонный возраст, аксакал не сидит сложа руки. Ему нравится быть в курсе последних новостей. Сейчас его подводит зрение, а еще шесть лет назад он был частым гостем в редакции городской газеты, сам приходил туда за свежими номерами. Теперь все новости он узнает от родных или же слушает их по телевизору. Не оставил он и работу над мемуарами. И на прощание ветеран всегда напоминает, что молодому поколению нужно беречь этот хрупкий мир.