Премьер возложил цветы к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву

Правительство, День Победы
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Олжас Бектенов в рамках празднования Дня Победы принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Халық Қаһарманы Рахымжану Кошкарбаеву, водрузившему знамя при штурме Рейхстага в Берлине, передает Kazpravda.kz 

Фото: primeminister.kz

Минутой молчания была почтена память всех погибших в войне.

«9 мая мы с особым трепетом обращаемся к страницам героического прошлого нашей страны, чтим память предков, одержавших победу в войне. Подвиги наших великих соотечественников Бауыржана Момышулы, Сагадата Нурмагамбетова, Рахымжана Кошкарбаева, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой, Малика Габдуллина, Талгата Бегельдинова и многих других героев войны навсегда останутся в памяти народа. Мы должны чтить их имена и на примере несоизмеримого мужества и стойкости старшего поколения воспитывать казахстанскую молодежь.

Пусть в этот день светлая память о героизме и доблести наших предков будет для каждого из нас поводом для искренних слов благодарности за мир и свободу. Крепкого всем здоровья и низкий поклон за подвиг!», — отметил Олжас Бектенов.

#Бектенов #День Победы #памятник

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