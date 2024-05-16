Вынесен приговор лесникам

Уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть 14 человек, рассмотрено в Бородулихинском районном суде.

Напомним: 8 июня 2023 года в области Абай начался пожар. В ходе тушения 14 сотрудников Новошульбинского филиала «Семей орманы» погибли. Тогда к борьбе с огнем привлекались более 1 500 человек и техника из всех регионов республики. Пожар удалось ликвидировать лишь 13 июля.

По информации пресс-службы суда области Абай, установлено, что исполняющий обязанности генерального директора резервата и директор Новошульбинского филиала не выполнили возложенные на них обязанности по организации тушения пожара.

– Подсудимые неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 человек. Их вина полностью доказана показаниями свидетелей, проведенными экспертизами, протоколами осмотра места происшествия, изъятия вещественных доказательств, – рассказали в пресс-службе суда. – Санкцией статьи 292 части 3 УК предусмот­рено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Суд учел смягчающие обстоятельства – у обоих подсудимых есть маленькие дети. Ввиду отсутствия отягчающих обстоятельств им назначено наказание – семь лет лишения свободы каждому в колонии минимальной безопасности. Оба взяты под стражу в зале суда, до этого они находились под домашним арестом.

Приговор суда не вступил в законную силу.