Впервые в Центральной Азии будет запущена магистерская образовательная программа «Право интеллектуальной собственности и бизнеса»

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Айман Аманжолова
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15 мая 2024 года в Maqsut Narikbayev University состоялось важное мероприятие в рамках«National Seminar on Intellectual Property (IP) Education and Skills Development», организованного Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС)

Фото: пресс служба Maqsut Narikbayev University

В ходе этого мероприятия был подписан Меморандум о запуске совместной магистерской образовательной программы «Право интеллектуальной собственности и бизнеса» между ВОИС, Министерством юстиции Республики Казахстан, Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Maqsut Narikbayev University.

Эта магистерская программа станет первой и единственной на евразийском пространстве. До настоящего времени подобные совместные программы ВОИС были запущены лишь в 14 странах мира, включая Аргентину, Болгарию, Зимбабве, Италию, Испанию, Камерун, Корею, Китай, Сингапур, Индию, Польшу, Саудовскую Аравию, Тунис и Турцию.

Церемония подписания Меморандума состоялась в Maqsut Narikbayev University. Подписантами выступили Генеральный директор ВОИС Танг Д., Министр юстиции Республики Казахстан Ескараев А.Н., Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Н. и Председатель Правления Maqsut Narikbayev University Нарикбаев Т.М.

В рамках подписанного Меморандума, с 1 сентября 2024 года в Казахстане впервые начнёт действовать программа Магистра права (LL.M) в области интеллектуальной собственности и бизнес права.

Кроме того, в рамках мероприятия представители ВОИС, государственных органов Республики Казахстан и Maqsut Narikbayev University провели совместный международный семинар, посвященный вопросам образования и развития навыков в области интеллектуальной собственности.

Данное событие представляет собой новый этап в развитии интеллектуальной собственности в Казахстане и открывает новые перспективы для студентов и профессионалов в этой сфере.

#Астана #сотрудничество #университет #ЦА #MaqsutNarikbayevUniversity #магистр

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