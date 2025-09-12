Послание Главы государства открывает путь к практической трансформации отечественной экономики и ее переходу в цифровую ипостась. Осуществляя намеченные планы, Казахстан в ближайшее время перейдет в пятую
реальность, где в деле управления государством произойдет синхронизация человека и искусственного интеллекта. И если мы выполним основные постулаты Послания, то увидим совсем другую экономику. Многие в нашем обществе пока еще не до конца поняли и не видят полного масштаба предстоящих изменений, которые заложены в озвученном Послании. К примеру, это касается цифрового тенге как денежной единицы, которую невозможно украсть или истратить не по назначению, летающего такси в городе Алатау, трансформации части Национального фонда в биткоины… Возможно, уже в ближайшей перспективе назначение пенсий и пособий будет осуществляться проактивно искусственным интеллектом, а пиццу привезет не доставщик на самокате, а дрон.
