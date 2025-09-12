Я привел лишь очень частные примеры всего того, что нас ждет. Послание показы­вает, что у Президента сформировалась картина будущего нашей страны и ее места в мире, и Глава государства стремится донести до всех нас свое видение, консолидировать наше общество и нацелить его на реализацию кардинальных, масштабных изменений.

Внедрение искусственного интеллекта и цифровизации во все сферы жизнедеятельности находится на повестке дня, но готов ли казахстанский бизнес доверить эту сферу ИИ и насколько наша финансовая система в связи с этим способна защитить клиентов от посягательств тех же мошенников?

Сегодня Казахстан стоит у порога новой индустриальной революции. Искусственный интеллект – не вопрос будущего, но сегодняшняя реальность. Цифровизация активно входит в банковскую систему, медицину, образование, в государственные сервисы. При этом каждый шаг в сторону «цифрового доверия» автоматически вызывает вопрос: насколько это безопасно?

Отмечу, что бизнес, и не только наш, по природе своей праг­матичен, и если искусственный интеллект позволяет ему экономить издержки, ускорять процессы производства и оказания услуг, дает конкурентное преимущество, то его будут внед­рять. Уже сейчас колл-центры банков и страховых компаний переводят часть операций на ботов, онлайн-ритейл тестирует алгоритмы персональных рекомендаций, а аграрный сектор использует машинное зрение для определения урожайности. Но доверие в бизнесе никогда не строится на эмоциях, а только на экономике. Если выгода превышает риски, то доверие будет.

Финансовый сектор в парадигме ИИ остается самым чувствительным. Мошенничество в цифровой среде растет быс­трее, чем регулятор успевает обновлять правила. Казахстан уже сегодня влил миллиарды тенге в антифрод-системы, это и биометрия, и машинное обучение, и поведенческая аналитика. Национальный банк вводит обязательные стандарты кибербезопасности. Но все равно последнее слово и вся ответственность в принятии решений останется за человеком.