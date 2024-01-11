ИИ помог разработать новый материал, способный заменить литий в батареях

Американские ученые разработали новый принцип создания аккумуляторов, благодаря которому использование в батареях лития можно сократить на 70%. Это удалось сделать благодаря искусственному интеллекту (ИИ) и суперкомпьютерам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую Службу BBC News

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Над открытием работали исследователи компании Microsoft и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL), которая входит в состав Министерства энергетики США.

Исследователи Microsoft использовали искусственный интеллект и суперкомпьютеры, чтобы изучить 32 млн неорганических материалов, которые потенциально можно применить для создания батарей. Из них менее чем за неделю выделили 18 перспективных кандидатов.

В результате, как сообщает сайт Geek Wire, ученые синтезировали и протестировали новый материал, сочетающий литий и натрий, и обнаружили, что он имеет новую молекулярную структуру, которая облегчает движение ионов.

Созданный ими аккумулятор относится к твердым электролитам.

После открытия новый материал уже использовали для того, чтобы запитать электрическую лампочку.

Созданный Microsoft новый тип искусственного интеллекта обучается на молекулярных данных и способен понимать химические процессы.

При использовании традиционных лабораторных методов исследования на это могло понадобиться более двух десятилетий, говорят авторы разработки.

На создание рабочего прототипа аккумулятора ушло чуть меньше девяти месяцев.

Вице-президент Microsoft Джейсон Зандер рассказал Би-би-си, что одна из задач технологического гиганта — «вместить 250 лет научных открытий в следующие 25».

«Мы считаем, что подобная технология нам в этом поможет. Я думаю, в будущем научные исследования будут проводиться именно так», — отметил Зандер.