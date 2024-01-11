ИИ помог разработать новый материал, способный заменить литий в батареях

Технологии
133

Американские ученые разработали новый принцип создания аккумуляторов, благодаря которому использование в батареях лития можно сократить на 70%. Это удалось сделать благодаря искусственному интеллекту (ИИ) и суперкомпьютерам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую Службу BBC News

Фото: kazpravda.kz

Над открытием работали исследователи компании Microsoft и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL), которая входит в состав Министерства энергетики США.

Исследователи Microsoft использовали искусственный интеллект и суперкомпьютеры, чтобы изучить 32 млн неорганических материалов, которые потенциально можно применить для создания батарей. Из них менее чем за неделю выделили 18 перспективных кандидатов.

В результате, как сообщает сайт Geek Wire, ученые синтезировали и протестировали новый материал, сочетающий литий и натрий, и обнаружили, что он имеет новую молекулярную структуру, которая облегчает движение ионов.

Созданный ими аккумулятор относится к твердым электролитам.

После открытия новый материал уже использовали для того, чтобы запитать электрическую лампочку.

Созданный Microsoft новый тип искусственного интеллекта обучается на молекулярных данных и способен понимать химические процессы.

При использовании традиционных лабораторных методов исследования на это могло понадобиться более двух десятилетий, говорят авторы разработки.

На создание рабочего прототипа аккумулятора ушло чуть меньше девяти месяцев.

Вице-президент Microsoft Джейсон Зандер рассказал Би-би-си, что одна из задач технологического гиганта — «вместить 250 лет научных открытий в следующие 25».

«Мы считаем, что подобная технология нам в этом поможет. Я думаю, в будущем научные исследования будут проводиться именно так», — отметил Зандер.

#разработка #ИИ #батареи #литий

Популярное

Все
Голос национальной духовности
Уровень финансовой грамотности казахстанцев в 2023 году вырос
Под председательством Казахстана
От змей к лимонам
Против безнаказанности: Как бороться с домашними тиранами
В Казахстане разрабатывается программа по профилактике буллинга в школах
Дорога домой
Костанайский таксист намеренно столкнулся с патрулем, спасаясь от пассажира с ножом
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 10 января 2024 года № 40-НП
Из хирурга – в производственника
Овцеводство: второе дыхание отрасли
Распоряжение Главы государства
Проверка на честность
Распоряжение Главы государства
Настоящий детектив
Когда лошадки помогают
История жизни – в истории страны
Любой каприз за ваши деньги
КГД дал отсрочку мер за неисполнение некоторых уведомлений
Травля была, есть и... будет?
От польки до вальса
Не рукоделие, а сustom art
Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана
Правила применения разрешительной системы для международных перевозок усовершенствуют в Казахстане
Казахстанские борцы возглавили мировой рейтинг
Айдар Сайтбеков стал заместителем министра внутренних дел РК
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
Казахстан вошёл в ТОП-10 по объёму прямых иностранных инвестиций среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона
Объединиться в молитвах за мир
Освобожден от должности секретарь Высшего Судебного Совета – руководитель аппарата
«Караганды Жарык» оштрафовали после внеплановой проверки
Энергия саморазрушения
В плену бурана
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
Тело третьего погибшего обнаружили на месте взрыва в кафе Уральска
Новогодняя мощная вспышка зафиксирована на Солнце
Житель Карагандинской области пропагандировал терроризм в соцсетях
Долгожданный газовый комфорт
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы

Читайте также

Национальную цифровую инвестиционную платформу запустят в К…
Казахстанские школьники завоевали 7 наград на чемпионате по…
В Казахстане вводится стандарт по доступности веб-контента
Багдат Мусин проверил качество сотовой связи на левом берег…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]