ИИ расширяет творческий диапазон

Креативная индустрия
67
Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

Начатое осенью этого года в Центральной Азии обучение в рамках бесплатного онлайн-курса по цифровым навыкам в культурно-креативных индустриях особенно актуально на фоне подписанного Президентом Казахстана 17 ноября Закона «Об искусственном интеллекте».

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Курс охватывает маркетинг, соцсети, электронные продажи, защиту интеллектуальной собственности, логистику и работу с ИИ. Он создан на основе принципов Конвенции ЮНЕСКО 2005 года и выводов Глобального доклада «Переосмысление политики в сфере креативности».

– Для креативного сектора региона цифровые инструменты остаются слабым звеном. Наша задача – сделать эти знания дос­тупными и применимыми на практике, – отметил руководитель отдела культуры Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Филипп Деланге.

В программу входят семь видео­модулей и девять подкастов от экспертов разных стран и сфер – от медиа и моды до архитектуры, кино и музыки.

– Цифровые навыки – это фундамент устойчивого развития креативной экономики. Курс помогает превратить их в реальное преимущество, – добавила Айка Алеми, руководитель проекта, основатель программы для стартапов в культурно-креативных индустриях инкубатора Born Nomad.

Она подчеркнула, что искусственный интеллект стал как помощником в операционных вопросах, так и сосоздателем творческих идей для людей искусства и креативных предпринимателей. Обучающие материалы доступны в YouTube, Instagram и telegram-канале проекта.

