Прием заявок на участие в международном конкурсе фильмов с ИИ стартовал в Казахстане

Креативная индустрия
25
Дана Аменова
специальный корреспондент

Astana AI Film Festival пройдет осенью 2026 года

В Казахстане пройдет первый международный фестиваль кино, созданного с использованием искусственного интеллекта Astana AI Film Festival (AAIFF 2026). О концепции проекта и начале приема заявок рассказали на пресс-конференции в столице, сообщает Kazpravda.kz

По словам организаторов, центральным событием фестиваля станет международный конкурс короткометражных фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта. Участие в нем смогут принять креаторы со всего мира вне зависимости от страны, опыта или наличия профессиональной студии.

«Мы рассчитываем, что Astana AI Film Festival станет ежегодным событием в креативных индустриях и устойчивой международной площадкой для новых форматов и имен. При этом участие открыто для всех: подать работу может как команда, так и индивидуальный креатор», - заявил один из организаторов фестиваля, основатель компании Ozen Айзатулла Хуссейн.

Прием заявок стартует в мае 2026 года. Подать работу можно на официальном сайте фестиваля.

«По условиям конкурса участникам необходимо создать короткометражный AI-фильм продолжительностью до 10 минут и загрузить его на лендинг-платформу фестиваля с описанием проекта. Заявки принимаются с мая и до конца августа», - отметил организатор фестиваля, руководитель компании Brave Talents Алмас Жали.

Напомним, Astana AI Film Festival пройдет осенью 2026 года. Фестиваль станет площадкой для проектов на стыке киноиндустрии и AI-технологий и объединит авторов, digital-креаторов, представителей технологических компаний, экспертов и инвесторов.

Общий призовой фонд составит $1 млн, что делает его одним из крупнейших в своем сегменте. Реализация проекта предусмотрена за счет спонсорских и партнерских средств.

 В рамках фестиваля запланированы показы, конференция по AI-контенту, а также питч-сессии для авторов и продюсеров.

Популярное

Все
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Серебряный финал в Ордосе
Стартует пляжная Азиада
Услышать голос Земли
Школьная библиотека задает формат обучения
Начинается сезон фонтанов
Годами в бегах
Над городом плывет шашлычный дым
Не линия раздела, а точка притяжения
Бразильский старт
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Выстроить систему водной безопасности
Жемчужины края
Не отреагировать, а предупредить
Креативный Ботай
Яркий символ сближения культур
Аварийность на электросетях в Казахстане снизилась на 13%
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
«Любовь и голуби» почти на новый лад
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
В Алматы стартовала новая экологическая акция
Дорога к звездам
Говорят поэты о любви
А горы здесь будут чистыми
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Искусство лаконичного высказывания
Подписан меморандум
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Новая экосистема креативной экономики появилась в Астане
Мода с северным характером
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Лайфхак для жизни на селе

