Прием заявок на участие в международном конкурсе фильмов с ИИ стартовал в Казахстане

В Казахстане пройдет первый международный фестиваль кино, созданного с использованием искусственного интеллекта Astana AI Film Festival (AAIFF 2026). О концепции проекта и начале приема заявок рассказали на пресс-конференции в столице, сообщает Kazpravda.kz

По словам организаторов, центральным событием фестиваля станет международный конкурс короткометражных фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта. Участие в нем смогут принять креаторы со всего мира вне зависимости от страны, опыта или наличия профессиональной студии.

«Мы рассчитываем, что Astana AI Film Festival станет ежегодным событием в креативных индустриях и устойчивой международной площадкой для новых форматов и имен. При этом участие открыто для всех: подать работу может как команда, так и индивидуальный креатор», - заявил один из организаторов фестиваля, основатель компании Ozen Айзатулла Хуссейн.

Прием заявок стартует в мае 2026 года. Подать работу можно на официальном сайте фестиваля.

«По условиям конкурса участникам необходимо создать короткометражный AI-фильм продолжительностью до 10 минут и загрузить его на лендинг-платформу фестиваля с описанием проекта. Заявки принимаются с мая и до конца августа», - отметил организатор фестиваля, руководитель компании Brave Talents Алмас Жали.

Напомним, Astana AI Film Festival пройдет осенью 2026 года. Фестиваль станет площадкой для проектов на стыке киноиндустрии и AI-технологий и объединит авторов, digital-креаторов, представителей технологических компаний, экспертов и инвесторов.

Общий призовой фонд составит $1 млн, что делает его одним из крупнейших в своем сегменте. Реализация проекта предусмотрена за счет спонсорских и партнерских средств.

В рамках фестиваля запланированы показы, конференция по AI-контенту, а также питч-сессии для авторов и продюсеров.