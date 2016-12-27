Илья Ильин открыл депозит на воспитанника детского дома
Всемирно известный тяжелоатлет Илья Ильин продолжил благотворительную эстафету, открыв на воспитанника столичного детского дома именной образовательный депозит, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Финансовый центр" Министерства образования и науки РК. "Илья Ильин, узнав о возможности оказания благотворительности в рамках Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС), оператором которой является АО "Финансовый центр" Министерства образования и науки Республики Казахстан, сразу изъявил желание открыть образовательный депозит на имя воспитанника детского дома", – отмечается в информации.
Его выбор пал на 13-летнего воспитанника столичного детского дома Владимира Мигунова, с которым спортсмен сразу нашел общий язык. Подписав все документы по открытию образовательного депозита и сделав свой первый взнос на депозит, чемпион мира обещал ребенку держать с ним связь.
"По возможности буду помогать тебе, и теперь я действительно должен стать настоящим примером. И я теперь не только держу ответственность за твое будущее образование, но и буду стараться подсказывать правильное направление в жизни, делиться своими навыками и помогать, чем смогу", – заверил мальчика спортсмен.
Владимир Мигунов был очень воодушевлен словами спортсмена и, в свою очередь, пообещал известному тяжелоатлету хорошо учиться.
Фото пресс-службы АО "Финансовый центр" МОН РК
Ильин, таким образом, продолжил благотворительную эстафету, в которой уже приняли участие Олимпийские чемпионы Серик Сапиев и Василий Левит, открывшие и пополнившие образовательные депозиты на имя детей-сирот.
"Это на самом деле хорошее дело. Такой депозит может открыть абсолютно любой человек. Всем советую открывать на своих детей или на тех, кому хочется помочь. И передаю данную эстафету своему коллеге Илье Ильину", – сказал Василий Левит, который лично присутствовал при открытии образовательного депозита Ильиным.