Имена в истории страны

Культура
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Галина Вологодская

О выдающихся личностях в истории Казахстана рассказывает замечательная коллекция книг, собранная главной библиотекой Восточного Казахстана.

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Так, часть изданий рассказывает о вкладе Айтеке-би в становление казахской системы правосудия. В этом году исполняется 380 лет со дня рождения этого государственного деятеля, одного из основателей свода законов «Жеті жарғы». Как рассказала сотрудник Областной библиотеки им. А. С. Пушкина Юлия Сачкова, в народе Айтеке-би запомнился справедливостью и взвешенностью решений, отточенностью мыслей. Мудрый бий способствовал введению принципа откупа, ставшего гуманной альтернативой смертной казни в случае тяжких преступлений. Айтеке-би вместе с Тауке-ханом участ­вовал в отражении нападения на Сайрам, помогал объединить казахов для борьбы с джунгарами.

– В народе Айтеке-би приписывают высказывание, где он сравнивает справедливое решение с умением рассечь конский волос строго посередине, – отметила сотрудник биб­лиотеки.

Большой интерес представляет книга семипалатинца Каюма ­Мухамедханова «Ильяс Бораганский – первый издатель книг Абая». Сама личность автора также заслуживает внимания. Ученый был основателем музея Абая в Семипалатинске, за­ложил фундамент абаеведения, был писателем, драматургом, переводчиком. В своем произведении о первом издателе Абая он рассказал, как шла работа над составлением сборника «Стихи казахского поэта Ибрагима Кунанбаева», как в 1909 году в типографии Ильяса Бораганского в Санкт-Петербурге книга увидела свет.

– Жизнь поэта и просветителя Абая вдохновила Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди на создание оперы «Абай», – говорит сотрудник библио­теки. – Первая постановка состоялась в 1944 году, то есть 80 лет назад. В нашей биб­лиотеке можно найти материа­лы об истории создания этого музыкального произведения, а также о его авторах.

Отдельное место в библиотечной подборке занимает книга историка Ерлана Сыдыкова «Кунанбай». Она посвящена султану Кунанбаю, которому в этом году исполняется 220 лет. В свое время образ отца великого мыслителя и поэта Абая был выведен Мухтаром Ауэзовым в знаменитом романе-эпопее «Путь Абая». Со­временный ученый показал реальный вклад влиятельного правителя в развитие экономических и культурных связей на территории ­Казахстана, а также с соседними государствами.

– В нашем фонде есть также книги, посвященные последователям и ученикам Абая, – рассказывает Юлия Сачкова. – Например, Халиолла Оскенбаев занимался сбором, обработкой и переводом на русский язык образцов казахского фольклора. В этом году общественность отмечает его 145-летие. Ученик Абая и алашординец Жанатайулы Кокбай, родившийся 160 лет назад, занимался преподаванием, внес большой вклад в просвещение народа.

#культура #ВКО #библиотека #книги #коллекция #Айтеке-би #Кунанбай

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