Именем Абая называют своих детей в Кызылординской области

Алибек Байшуленов
Родители желают, чтобы их дети выросли с такими же ценностями и качествами характера

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Приаралье двух мальчиков, родившихся в день рождения Абая Кунанбаева, 10 августа, нарекли именем великого казахского поэта, мыслителя и просветителя, сообщает Kazpravda.kz

Как сообщила заместитель директора областного филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Жанар Ахетова, на сегодня свидетельства о рождении выданы 31 ребенку, родившемуся в День Абая.  Из 17 новорожденных мальчиков двоих назвали Абаем.

Один из малышей -  сын жителей областного центра Асылхана и Айгерим Токтамурзаевых. По словам родителей, выбор имени был связан с глубоким уважением к наследию великого писателя.

- Когда мы узнали, что сын родится именно 10 августа, мы восприняли это как особый знак, — отметил отец малыша Асылхан Токтамурзаев. – Абай — символ мудрости, честности и стремления к знаниям. Мы хотим, чтобы наш сын вырос человеком с такими же ценностями и качествами характера.

Абаем назвала сына и чета из Жалагашского района – Галымжан Айдынбек и Газиза Кайраткызы. Как отметили счастливые родители, в любой казахской семье рождение сына - большая радость. К выбору имени для малыша отнеслись со всей серьезностью. Для того чтобы ребенок вырос таким же умным и известным как Абай Кунанбаев, по народной традиции малыша нарекли в честь выдающейся личности.

– Рождение двух мальчиков с именем Абай именно в День Абая — событие очень символичное, - отметила Жанар Ахетова. -  Это радостный знак и доброе предзнаменование того, что память о великом поэте жива, а его идеи продолжают находить отклик в сердцах казахстанцев.

Стало известно, что двум кызылординским крохам-тезкам присудили денежное вознаграждение по 180 тыс. тенге. Инициатор сюрприза – известный общественный фонд, который ранее объявил, что произведет такую выплату тем, кто родится 10 августа и будет назван в честь великого казахского мыслителя.

В настоящее время известно, что 10 августа Абаи родились в свыше 20 семьях Жетысуской, Жамбылской, Мангистауской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Кызылординской областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента. О том, что таковых намного больше нет сомнений, так как родители только получают свидетельства о рождении Абаев.

