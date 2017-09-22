​Иммунитет против экстремизма

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Елена Левкович

Именно в подобном тандеме видит решение проблемы радикализма вице-министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Берик Арын. Открывая республиканскую конференцию «Роль общест­венных институтов в вопросах профилактики рели­гиозного экстремизма и терроризма», представитель министерства в своем выступлении сделал акцент на значительную роль неправительственного сектора в этом деле, подчеркнув, что у подобных объединений имеется широкий спектр инструментов воздействия на общественное сознание, порой гораздо более действенных, чем у государственных органов.

– Государству и обществу необ­ходимо объединить усилия и сконцентрироваться на системе предупреждения религиозного экстремизма и совершенствовании законодательства в этой области. В первую очередь необходимо укрепление принципов светскости – это единственно верный путь сохранения мира и спокойствия в нашем социуме, – отметил Берик Арын.

Вице-министр подчеркнул, что на сегодняшний момент в Министерстве религий проходит активная законотворческая деятельность: недавно разработанная Концепция государственной политики в религиозной сфере на 2017–2020 годы предлагает новые подходы к обеспечению безопас­ности. В частности, акцент сделан на недопущении пропаганды деструктивных идей и строгом соблюдении законодательства, а также на обеспечении прозрачности деятельности религиозных объединений. Проводимая работа в этом и других направлениях предполагает внесение около 60 поправок в 17 законодательных актов.

Берик Арын еще раз подчеркнул важность совместно выработанных мировоззренческих устоев, которые позволят населению приобрести стойкий иммунитет к псевдорелигиозным течениям. Подобную невосприимчивость прежде всего, по мнению вице-министра, надо вырабатывать у молодежи, безработных – у тех категорий, которые более всего подвержены влиянию «вредонос­ных» движений.

Помимо представителей министерства, в конференции, которая была поделена на три сессии, приняли участие не только видные религиозные и общественные деятели столицы, но и приглашенные почетные гости из разных областей нашей страны и различных организаций в сфере культуры, спорта, приехали даже представители ветеранских объединений. Всего в мероприятии приняли участие свыше 120 человек.

Учитывая актуальность темы проводимой конференции, в качест­ве спикеров были приг­лашены депутаты Мажилиса Парламента РК, заместитель заведующего секретариатом АНК Администрации Президента РК Ербол Шауенов и другие.

В ходе конференции участники обсудили множество вопросов, касающихся возрастающего влия­ния псевдорелигиозных течений на умы наших сограждан. И единогласно пришли к мнению, что лишь поддержание светских традиций, в основе которых миролюбие и уважение прав как верующих, так и неверующих, не допустит распространения религиозного экстремизма. О чем и говорил в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев.

Кроме этого, необходимо формировать в обществе нулевую терпимость к терроризму. На чем особо и заострил внимание протоиерей Дмитрий Байдек, старший священник Свято-Успенского кафедрального собора Астаны:

– Если во имя Бога льется кровь невинных людей, то это не религия. Истинная вера должна раскрывать в человеке лишь самое лучшее, учить любить ближнего как самого себя. У по-настоящему верующего человека не может быть агрессии по отношению к другим людям.

Подводя итоги республиканской конференции, собравшиеся еще раз подчеркнули актуальность и безусловную нужность подобных мероприятий. Доклады всех спикеров будут сформированы в единый сборник, посвященный данной теме.

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