Импортные снеки сняли с продажи после отравления школьников в Актюбинской области

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Комитетом санэпидконтроля Министерства здравоохранения после отравления учащихся одной из школ снеками, был проведен мониторинг магазинов, где реализовывалась данная продукция, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Минздрав РК

В ходе мониторинга было охвачено более 1,5 тыс. магазинов, закуплено 14 образцов импортных продуктов сомнительного происхождения (снеки) для лабораторных исследований.

Установлено, что в составе данной продукции имеются усилители вкуса (пищевые добавки): глутамат натрия (Е621), гуанилат натрия (Е627), инозинат натрия (Е631), их применение при производстве не установлено требованиями Техрегламентов.

Как отметили в КСЭК, неумеренное потребление продуктов с усилителями вкусов провоцирует не только регулярное переедание, приводящее впоследствии к ожирению, но и может вызывать приступы аллергии, расстройства пищеварения, изжогу.

На снеках отсутствует информация о наименовании продукта, количественном составе, пищевой и энергетической ценности, дате изготовления и сроке годности, условиях хранения, о месте нахождения изготовителя, организации–импортера, сведениях о наличии ГМО. Также, отсутствует декларация, подтверждающая оценку соответствия продукта установленным требованиям безопасности.

Данная продукция была сразу же снята с реализации. Торговым объектам, реализующим указанные снеки, направлены уведомления о соблюдении требований по принятию на реализацию пищевых продуктов с обязательным наличием декларации о соответствии, промаркированных в соответствии с требованиями технических регламентов.

В настоящее время проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, включая запрет на ввоз и реализацию данной продукции. 

Санврачи  рекомендуют приобретать товары в проверенных точках, обращать внимание на этикетку,  маркировку продукции, на которой должны быть указаны наименование, состав, дата изготовления, срок годности, условия хранения, избегать заказа импортной пищевой продукции сомнительного производства с разных маркетплейсов.

#Актюбинская область #Минздрав #отравление #школьники

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