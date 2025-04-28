Имущество на 181 млн тенге арестовали у продавцов песка в области Абай

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

У двух правонарушителей конфисковали 11 автомашин, квартиры и землю

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по области Абай завершил расследование в отношении двух предпринимателей, которые с сентября 2023 года по октябрь 2024 года на территории города Семей занимались самовольной добычей песка и его продажей, сообщает Kazpravda.kz 

В результате подозреваемые незаконно добыли более 68 тыс. тонн песка, государству причинен ущерб на сумму 272 млн тенге.

В дальнейшем реализация песка в адрес заводов-производителей строительных материалов осуществлялась через ИП с использованием поддельных сертификатов соответствия.

Преступный доход от реализации составил более 150 млн тенге.

Часть из этих денег подозреваемые направили на приобретение фронтального погрузчика и извлекли дополнительный доход в размере 6,2 млн тенге.

«С санкции суда в целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 181 млн тенге. В числе активов 11 автомашин, 2 квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 млн тенге», – уточнили в пресс-службе АФМ.

Дело направили прокурору для утверждения обвинительного акта.

 

#область Абай #арест #прокуратура #имущество #песок #продавцы

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