Мужчина выманил у доверчивых граждан деньги, обещая доход от инвестиций в известную компанию

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольства Казахстана в Объединённых Арабских Эмиратах из Дубая экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, сообщает Kazpravda.kz

По данным надзорного органа, в период с 2022 по 2023 годы в Алматы он, под видом инвестиций в компанию Wildberries и обещая вознаграждения, обманным путем завладел деньгами шести граждан, причинив им ущерб.

После чего скрылся и на протяжении двух лет находился в международном розыске.

В апреле текущего года он был задержан в ОАЭ и по запросу Генпрокуратуры экстрадирован в Казахстан.

«В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор. За совершённые преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до семи лет с конфискацией имущества», – сказано в информации.

Подробнее о том, что из Грузии ранее экстрадировали казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за хранение и сбыт поддельных банкнот, можно прочитать здесь.