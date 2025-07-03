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Полицейские задержали уроженку соседнего государства, которая организовала канал по легализации иностранцев через специализированные центры обслуживания населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

«По предварительным данным, она незаконно оформила десятки разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам ближнего зарубежья с использованием поддельных документов. В ходе обысковых мероприятий изъяты готовые медицинские бланки, печати, электронные носители, а также документы финансово-хозяйственной деятельности», – проинформировал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Аналогичная преступная схема по легализации иностранцев выявлена в одном из учебных заведений, где двое работников оформили фиктивные приглашения на обучение более 68 гражданам дальнего зарубежья. Для реализации схемы заключили формальный договор с предпринимателем о привлечении иностранных студентов и занимались имитацией учебного процесса. На основании этих документов иностранцы въехали в Казахстан и незаконно осуществляли трудовую деятельность в предприятиях Алматы.

«По указанным фактам ведутся досудебные расследования по статье «организация незаконной миграции». С начала текущего года органами внутренних дел выявлено и ликвидировано восемь каналов незаконной миграции, организаторы которых изготавливали поддельные документы для легализации и пересечения госграницы. Противодействие незаконной миграции является одним из приоритетных направлений МВД. Вместе с тем иностранных гостей призываем не прибегать к незаконным услугам в сфере миграции населения и предупреждаем об ответственности», – заключил Канат Нурмагамбетов.

Напомним, в Казахстане завершилась республиканская операция «Локальные отработки», в ходе которой полицейские совместно с миграционной службой пресекли свыше семи тысяч нарушений миграционного законодательства. За пять дней мероприятие охватило все регионы страны, в результате чего выявлено тысячи нарушений и за которыми незамедлительно последовали наказания. Впервые в стране зафиксирован случай нелегальной трудовой деятельности граждан Египта.