МВД продолжает проводить системную работу по пресечению каналов незаконной миграции
Полицейские задержали уроженку соседнего государства, которая организовала канал по легализации иностранцев через специализированные центры обслуживания населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК
«По предварительным данным, она незаконно оформила десятки разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам ближнего зарубежья с использованием поддельных документов. В ходе обысковых мероприятий изъяты готовые медицинские бланки, печати, электронные носители, а также документы финансово-хозяйственной деятельности», – проинформировал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Аналогичная преступная схема по легализации иностранцев выявлена в одном из учебных заведений, где двое работников оформили фиктивные приглашения на обучение более 68 гражданам дальнего зарубежья. Для реализации схемы заключили формальный договор с предпринимателем о привлечении иностранных студентов и занимались имитацией учебного процесса. На основании этих документов иностранцы въехали в Казахстан и незаконно осуществляли трудовую деятельность в предприятиях Алматы.
«По указанным фактам ведутся досудебные расследования по статье «организация незаконной миграции». С начала текущего года органами внутренних дел выявлено и ликвидировано восемь каналов незаконной миграции, организаторы которых изготавливали поддельные документы для легализации и пересечения госграницы. Противодействие незаконной миграции является одним из приоритетных направлений МВД. Вместе с тем иностранных гостей призываем не прибегать к незаконным услугам в сфере миграции населения и предупреждаем об ответственности», – заключил Канат Нурмагамбетов.
Напомним, в Казахстане завершилась республиканская операция «Локальные отработки», в ходе которой полицейские совместно с миграционной службой пресекли свыше семи тысяч нарушений миграционного законодательства. За пять дней мероприятие охватило все регионы страны, в результате чего выявлено тысячи нарушений и за которыми незамедлительно последовали наказания. Впервые в стране зафиксирован случай нелегальной трудовой деятельности граждан Египта.