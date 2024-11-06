Помощники для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата появятся в школах

На заседании правительства РК министр просвещения Гани Бейсембаев остановился на принимаемых мерах по развитию инклюзивного и специального образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, в стране функционирует 496 организаций, а также оборудован 1 071 кабинет для детей, нуждающихся в специальной поддержке. Созданы условия для инклюзивного обучения в 88% школ и 80% колледжей.

В школах ввели должность «педагога-ассистента», которая позволила увеличить число специалистов с 1 до 2,5 тыс. за год. Теперь открытие этой должности рассматривают и в дошкольных организациях.

Всего с детьми с особыми образовательными потребностями работают более 9 тыс. специальных педагогов.

«Со следующего года педагогов-ассистентов начнут готовить в колледжах. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в школе вводится должность «Индивидуального помощника». Также в профстандарт «педагог» вводятся новые профессии по работе с детьми с особыми образовательными потребностями», — сказал Гани Бейсембаев.

Наряду с этим, ведется работа по повышению квалификации рядовых педагогов. В этом году курсы прошли 5 тыс. педагогов.