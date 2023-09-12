Индивидуальные помощники могут появиться у школьников с инвалидностью в Казахстане

Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

37 кабинетов поддержки инклюзии откроют до конца 2023 года в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

В текущем году в Казахстане заработали 5 кабинетов поддержки инклюзии. До конца года планируется открыть еще 37 кабинетов, а до 2027 года – 200 новых кабинетов.

Всего по стране насчитывается 646 кабинетов поддержки инклюзии.

«На сегодня доля школ, создавших условия для детей с особыми образовательными потребностями, составляет 80%. Из 126 тысяч детей с особыми образовательными потребностями школьного возраста 65% охвачены инклюзивным образованием в школе. Остальные дети учатся в специальных классах, специальных школах-интернатах и на дому», – отметил главный эксперт управления инклюзивного образования комитета среднего образования Минпросвещения Алмас Купаев.

Также в планах – открыть в регионах до 2025 года 34 психолого-медико-педагогические комиссии, 26 кабинетов психолого-педагогической коррекции.

Министерство прорабатывает вопрос о введении штатной единицы индивидуального помощника для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в общеобразовательных школах.

 

 

#Образование #школа #инклюзия #Минпросвещения #инвалиды

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