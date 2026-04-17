Индийский миллиардер Гаутам Адани стал богатейшим человеком Азии

С состоянием $92,6 млрд он занял 19-ю строчку в списке богатейших людей мира, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Отмечается, что состояние индийского бизнесмена за год увеличилось на €8,1 млрд и составило $92,6 млрд. По информации издания FT, основной бизнес миллиардера направлен на торговлю углем, возобновляемые источники энергии и производство цемента.

При этом лидер прошлогоднего рейтинга — предприниматель Мукеш Амбани — потерял 15,7% от своего состояния, или $16,9 млрд, и теперь его капитал составляет $90,8 млрд.