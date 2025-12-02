Индустриальную зону создают в Сатпаеве Проекты 2 декабря 2025 г. 3:40 13 Юлия Пулина собственный корреспондент по области Ұлытау В городе горняков стартовал масштабный проект республиканского значения по созданию индустриальной зоны площадью 12 га. фото автора Проект был инициирован в прошлом году. Акиматом города Сатпаева разработана проектно-сметная документация на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Первый и важнейший шаг – подведение инженерных сетей. В июле текущего года заключен договор с подрядчиком – ТОО «НАЗ» – на сумму 802,4 млн тенге, сейчас осуществляется укладка водопровода. – Это большой проект для региона в части расширения промышленной инфраструктуры, диверсификации экономики, создания высокоэффективных производств, в том числе с привлечением иностранных инвесторов, – подчеркнул заместитель акима города Ерлан Орманов во время пресс-тура по объекту. – Также это важный источник налоговых поступлений и возможность создания новых рабочих мест для населения. К исполнению задания подрядчик приступил в ноябре текущего года, в июне 2026 года намечено его завершение. К этому времени ТОО должно подвести к границам объекта электро- и водоснабжение, канализационные и тепловые сети. – Следующим шагом в создании индустриальной зоны станет строительство автомобильных подъездных путей и железнодорожного тупика, – отметил Ерлан Орманов. – С учетом интереса к проекту ожидается, что уже в первый год после запуска объекта сюда будут привлечены серьезные инвестиции. Первый этап связан с подачей воды, сообщил журналистам руководитель проекта, представитель компании-подрядчика Женисхан Бимбетов. – В данный момент монтируем трубопровод, около 50 процентов работ уже выполнено, – пояснил он. – Думаю, ко Дню Независимости эту часть задания успеем завершить. До июня 2026 года будут подведены и другие инженерные сети. Длина водопровода составит 2 км, теплосетей – 1,5 км, канализации – 1,35 км и электрических сетей – около 1 км. На объекте сейчас заняты 12 сотрудников – все они квалифицированные, опытные специалисты, подчеркнул Женисхан Бимбетов. В работе используются только сертифицированные материалы. Как отметили в акимате Сатпаева, создание индустриальной зоны станет ключевым фактором промышленного роста города, обеспечит условия для размещения производств разного профиля и послужит катализатором развития малого и среднего предпринимательства. #строительство #Сатпаев #индустриальная зона