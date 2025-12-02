Проект был инициирован в прошлом году. Акиматом города Сатпаева разработана проект­но-сметная документация на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Первый и важнейший шаг – подведение инженерных сетей. В июле текущего года заключен договор с подрядчиком – ТОО «НАЗ» – на сумму 802,4 млн тенге, сейчас осуществляется укладка водопровода.

– Это большой проект для регио­на в части расширения промышленной инфраструктуры, диверсификации экономики, создания высокоэффективных производств, в том числе с привлечением иност­ранных инвесторов, – подчеркнул заместитель акима города Ерлан Орманов во время пресс-тура по объекту. – Также это важный источник налоговых поступлений и возможность соз­дания новых рабочих мест для населения.

К исполнению задания подрядчик приступил в ноябре текущего года, в июне 2026 года намечено его завершение. К этому времени ТОО должно подвести к границам объекта электро- и водоснабжение, канализационные и тепловые сети.

– Следующим шагом в создании индустриальной зоны станет строительство автомобильных подъездных путей и железнодорожного тупика, – отметил Ерлан Орманов. – С учетом интереса к проекту ожидается, что уже в первый год после запуска объекта сюда будут привлечены серьезные инвестиции.

Первый этап связан с подачей воды, сообщил журналистам руководитель проекта, представитель компании-подрядчика Женисхан Бимбетов.

– В данный момент монтируем трубопровод, около 50 процентов работ уже выполнено, – пояснил он. – Думаю, ко Дню Независимости эту часть задания успеем завершить.

До июня 2026 года будут подведены и другие инженерные сети. Длина водопровода составит 2 км, теплосетей – 1,5 км, канализации – 1,35 км и элект­рических сетей – около 1 км. На объекте сейчас заняты 12 сотрудников – все они квалифицированные, опытные специа­листы, подчеркнул Женисхан Бимбетов. В работе используются только сертифицированные материалы.

Как отметили в акимате Сатпаева, создание индустриальной зоны станет ключевым фактором промышленного роста города, обеспечит условия для размещения производств разного профиля и послужит катализатором развития малого и среднего предпринимательства.