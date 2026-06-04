Прошлое и настоящее архитектуры

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Экспозицию размес­тили в большом зале-атриуме Дома дружбы, где установили стенды с эскизами и фотографиями тех объектов, которые сейчас украшают нашу страну. По ним видно, как менялся облик городов, их стилистика и развивалась архитектурная школа Казахстана. Здесь есть изображения тех зданий, которые стали визитными карточками Караганды: цирк, Свято-Введенский собор, гостиница «Чайка», получившая свое название благодаря первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.

– С помощью нашей выставки мы хотим не только рассказать историю развития архитектуры в Казахстане начиная с

30-х годов XX века, но и напомнить о профессиональном подходе к градостроительству, – отметил президент Союза архитекторов РК Габит Садырбаев. – Сейчас, к сожалению, бизнес управляет застройкой. А этим делом должны заниматься специалисты. Поэтому мы хотим возродить градостроительные советы. Мы будем делегировать своих лучших представителей, которые смогут профессионально отстаивать наше мнение о необходимости или недопус­тимости строительства того или иного объекта.

Организаторы выставки озвучили имена архитекторов, благодаря которым Караганда обрела свой сегодняшний облик. В их числе Эдуард Меликов, который работал заведующим Карагандинским областным отделом по делам строительства и архитектуры, и Станислав Мордвинцев, спроек­тировавший спальные микрорайоны Степной и Гулдер.

Отдельную часть выставки посвятили почетному архитектору РК и педагогу Сергею Лебедеву. Почти полвека он отдал делу подготовки молодых специалистов: преподавал в Карагандинском техническом университете. Благодаря ему в вузе в 1997 году было открыто отдельное архитектурное направление. Сергея Лебедева уже нет в живых, но коллеги и бывшие студенты его помнят. На днях в университете состоя­лось открытие его именной аудитории.