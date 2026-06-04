Вице-премьеру показали ключевые проекты Костанайской области

В ходе поездки в регион были проанализированы показатели социально-экономического развития и определены задачи на предстоящий период

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев посетил с рабочим визитом Костанайскую область и ознакомился с темпами развития индустриального и аграрного секторов региона, а также с ходом реализации крупных производственных и инфраструктурных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В первую очередь первый вице-премьер ознакомился с работой автомобильного завода KIA Qazaqstan. Предприятие, способное выпускать до 70 тыс. автомобилей в год, построено за счет инвестиций в размере $310 млн. Здесь предусмотрено создание до 1,5 тыс рабочих мест.

Сегодня производство на заводе полностью автоматизировано, широко внедрены роботизированные системы. На предприятии работают около 800 человек. С начала года выпущено порядка 7 тыс. автомобилей, ведется системная работа по обеспечению внутреннего рынка и расширению экспортного потенциала.

В ходе визита делегация ознакомилась со строительством транспортно-логистического комплекса «Тобыл». Крупный инфраструктурный проект стоимостью около 64 млрд тенге направлен на развитие транзитного потенциала региона.

После полного ввода в эксплуатацию проект позволит создать 500 новых рабочих мест и увеличить объем контейнерных перевозок на 20%. На сегодняшний день в рамках первого этапа построено 2 723,7 м. железнодорожных путей и контейнерная площадка площадью 26 тыс. м2. Завершение проекта запланировано на 2027 год.

«После ввода комплекса в эксплуатацию ожидается значительное усиление транзитного и логистического потенциала Костанайской области, а также превращение его в один из ключевых хабов международных грузоперевозок. Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на развитие экономики региона, создание новых рабочих мест и повышение инвестиционной привлекательности», – отметил директор ТОО «ТЛК Тобол» Айдын Алимов.

Делегация также ознакомилась с деятельностью завода «KamLitKZ», расположенного в индустриальной зоне. Предприятие выпускает автокомпоненты для тяжелых грузовых автомобилей. Одним из ранее реализованных проектов является литейное производство. В прошлом году на заводе произведено 654 тыс. тонн продукции, большая часть которой направлена на экспорт.

Делегации были представлены проекты газохимического комплекса и строительства магистрального газопровода «Актобе – Костанай», планируемые к реализации в регионе.

Кроме того, был представлен проект кондитерской фабрики «Баян Сулу» – «Кондитерская столица». Новый производственный комплекс позволит выпускать до 13 тыс. тонн кондитерской продукции в год. На предприятии создано 260 новых рабочих мест.

«Новый комплекс не только обеспечит внутренний рынок, но и даст импульс расширению экспортного потенциала, увеличению ассортимента продукции и укреплению позиций на международных рынках. Ведется системная работа по завершению проекта в установленные сроки и запуску нового производства», – сообщил председатель правления АО «Баян Сулу» Тимур Садыков.

В рамках визита были представлены два крупных инвестиционных проекта, направленных на расширение инвестиционного потенциала региона: завод глубокой переработки зерна и завод по производству устойчивого авиационного топлива (SAF).

Первый вице-премьер также ознакомился с рядом инфраструктурных объектов. В частности, рассмотрены ход реконструкции железнодорожного вокзала (стоимость проекта — 5,3 млрд тенге, уровень готовности — 57%) и модернизация объекта, обслуживающего более 1,4 тыс. пассажиров в сутки.

Также представлен проект восстановления аэропорта Аркалыка. Строительство нового пассажирского терминала завершено на 80%, его общая площадь составляет около 3 тыс. м2.

«В городе Аркалык это будет одно из крупнейших новых зданий. Аэропорт строится по прямому поручению Главы государства, поэтому работы необходимо завершить не только в установленные сроки, но и с высоким качеством», – отметил первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев.

Кроме того, рассмотрены проекты развития транспортного коридора «Центр – Запад», а также модернизации стратегически важной транспортной инфраструктуры.

В микрорайоне «Астана» города Тобыл предусмотрено строительство 154 многоквартирных жилых домов. На сегодня завершено строительство 10 домов, еще 13 планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.

По итогам поездки первый заместитель Премьер-министра дал ряд конкретных поручений, включая поддержку инвестиционных проектов и расширение экспортного потенциала; развитие инфраструктуры индустриальной зоны; ускорение финансирования логистического комплекса «Тобыл»; реализацию проектов глубокой переработки сельхозпродукции; ускорение жилищного строительства и контроль качества; усиление подготовки к отопительному сезону.

Также поручено своевременно завершить стратегические проекты в сферах энергетики, транспорта и коммунальной инфраструктуры.