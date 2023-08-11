Инфекции не дремлют

Об этом на прошедшей недавно пресс-конференции в СЦК сообщила вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

– За последние 10 лет эпидемиологическая ситуация по вакцино­управляемым инфекциям в стране стабильная, за исключением заболеваемости корью. В текущем году мы наблюдаем подъем заболеваемости корью, на сегодняшний день зарегистрировано 3 037 случаев, – сообщила она.

Инфекционное заболевание регистрируют во всех регионах страны. Но больше всего заболевших в Алматы, Астане, Шымкенте, Жамбылской, Алматинской и Атырауской областях.

Как отмечают в Минздраве, основная причина такой ситуации – увеличение числа детей, не получивших плановую вакцинацию против кори, что подтверждается регистрацией в 72% заболеваемости среди непривитых детей.

– Из числа непривитых 60% приходится на отказ родителей от вакцинации (1 282), кроме того, по причине медицинских противопоказаний не привито 20% больных (416) и по недостижению прививочного возраста заболело 20% (431), – констатировала Айжан Есмагамбетова.

Она напомнила тем родителям, которые отказываются от прививок, что вакцинация по-прежнему остается единственным способом защиты детей от тяжелых инфекционных заболеваний.

Кроме того, за последние три года в Казахстане увеличилось число пищевых отравлений почти в три раза. Большинство случаев приходится на субъекты общественного питания – кафе, рестораны, пункты быстрого питания, в том числе столовые детских садов и школ.

– За 7 месяцев этого года зарегистрировано 17 случаев массовых пищевых отравлений, число пострадавших – 363 человека, из которых 140 – дети, – проинформировала вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач.

Эпидемиологическая ситуация по конго-крымской геморрагической лихорадке (ККГЛ) на уровне прошлого года. С апреля 2023 года зарегистрировано 33 случая. У более половины заболевших «триггером» был укус клеща, остальные 30% заразились, участвуя в уходе за животными. На сегодняшний день пять человек с диагнозом ККГЛ скончались, трое продолжают лечение.

Также в летний период ежегодно в республике регистрируются спорадические случаи сибирской язвы среди населения. За истекший период 2023 года в Жамбылской области выявлено 12 человек с этим диагнозом. Во всех случаях источником заражения явился забитый без ветеринарного освидетельствования больной крупный рогатый скот.

В республике местные случаи холеры не регистрируются в течение 10 лет, нет и «завозных» в последние три года. Но продолжается сезон отпусков, и, по сведениям ВОЗ, в мире после нескольких лет снижения показателей наблюдается резкий рост заболеваемости и смертности от холеры. Заражение происходит при употреблении инфицированной холерным вибрионом воды, при использовании ее для мытья рук, овощей, фруктов, посуды, предметов домашнего обихода, при купании и т. д.

В этой связи Министерством здравоохранения осуществляется конт­роль за прибывающими из зарубежных стран в воздушных, морских, железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска на государственной границе. Подлежащий контингент проходит лабораторные обследования. Также ведется контроль за объектами внешней среды: реки, водоемы, зоны рекреации.

В целом, как сообщила Айжан Есмагамбетова, с начала текущего года в республике не зарегистрированы случаи заболевания чумой, паратифами, брюшным тифом, туляремией, столбняком, дифтерией, полиомиелитом, бешенством, малярией, висцеральным лейшманиозом, пастереллезом. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года достигнуто снижение по 39 инфекционным заболеваниям, в том числе ботулизма на 45%, ротавирусного энтерита на 25%, чесотки на 9%, сальмонеллеза на 12%, туберкулеза на 6%.

Также она прокомментировала результаты эпидемиологического расследования по ВИЧ-зараженным в Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦГКБ).

– В ходе эпидобследования, учитывая инкубационный период ВИЧ-инфекции по маршруту больных, была проведена проверка семи организаций. Из этих организаций два центра крови, потому что двое из трех больных, если не считать источник, получали гемотрансфузии. Также проверили поликлинику, гемадиализный центр и два частных медцентра, куда больные обращались за медпомощью. В ходе проверки на ВИЧ было протестировано более 700 людей – это 230 сотрудников медорганизации, 118 доноров и остальные пациенты. У всех результат на ВИЧ отрицательный. При этом комиссия пришла к выводу, что гемотрансфузионный путь передачи, то есть связанный с компонентами крови или переливанием крови, исключен. Половой путь передачи также исключен, поскольку были обследованы половые партнеры пациентов. Остается путь передачи, связанный с медицинской помощью в ЦГКБ, – сообщила нам Айжан Есмагамбетова.

Был установлен и источник инфекции. Это так называемый нулевой пациент, который находился на лечении в данной больнице. Результат исследования на ВИЧ у него был сомнительным. Через неделю он подлежал повторному обследованию, но до истечения двух недель пациент скончался от осложнения своего основного заболевания. Поэтому достоверно установить ему диагноз ВИЧ-инфекции не удалось. Комиссия пришла к выводу, что он находился в инкубационном периоде. Все три пациента в один период были с нулевым пациентом в отделении реанимации центральной горбольницы. Также были проведены лабораторные исследования на предмет давности заражения. По их результатам установлено, что все четыре пациента заразились недавно – менее шести месяцев.