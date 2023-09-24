Информация по срокам стажа во вредных условиях для назначения спецсоцвыплат – фейк

Общество
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В настоящее время в предлагаемых подходах в качестве одного из условий назначения спецсоцвыплаты рассматривается наличие обязательных профессиональных взносов работодателя в ЕНПФ в течение не менее семи лет, передает Kazpravda.kz.

Иллюстрация: МТСЗН

Информация, распространяемая в СМИ, мессенджерах и социальных сетях о том, что в будущем одним из требований для назначения специальных социальных выплат для граждан, работающих во вредных условиях труда, начиная с 55 лет, будет стаж работы не менее 7 лет, не соответствует действительности, сообщает Минтруда и соцзащиты населения.

«В СМИ разошлась информация, что одним из требований (для назначения спецсоцвыплат для граждан, работающих во вредных условиях труда, начиная с 55 лет. – прим. Kazpravda.kz) будет «не менее 7 лет стажа работы во вредных условиях труда». Это является последствием непонимания сути вопроса журналистами, писавшими комментарии», – говорится в сообщении.

В настоящее время, уточнили в министерстве, в предлагаемых подходах в качестве одного из условий назначения спецсоцвыплаты рассматривается наличие обязательных профессиональных взносов работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд в течение не менее 7 лет.

«На данный момент подходы прорабатываются совместно с заинтересованными государственными органами, представителями работников и работодателей. О выработанных подходах (…) будет сообщено дополнительно», – подчеркнули в ведомстве.

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