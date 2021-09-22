Информацию о пересыхании реки Жайык прокомментировали в Минэкологии

20 сентября 2021 года на интернет-ресурсе Caspian life были опубликованы материалы относительно пересыхания реки Жайык в 25 км от города Атырау. В этой связи представители Жайык-Каспийской бассейновой инспекции Комитета по водным ресурсам совместно с акиматом Атырауской области провели осмотр места, указанного в материалах СМИ, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
«Установлено, что данный участок находится в зоне влияния сгонно-нагонных явлений. 19-20 сентября 2021 года на данном участке реки наблюдался ветер в северо-западном направлении, что повлияло на колебания уровня Каспийского моря и вследствие чего на данном участке произошло обмеление с появлением островов в русле реки Жайык. Вчера ветер на данном участке реки в юго-западном направлении, в связи с чем происходит обратный нагон воды, и острова затапливаются водой», - разъяснили в ведомстве.
Здесь отметили, что в последние годы в бассейне реки Жайык продолжается затяжное маловодье. На приграничном створе гидропоста «Январцево» наблюденный сток составил на уровне 3,5-5,5 км3 при среднемноголетнем стоке 8,14 км3, что показывает его уменьшение в 2 раза по сравнению со среднемноголетним значением.
«Основной сток реки Жайык до 80% формируется на территории Российской Федерации. В настоящее время объем Ириклинского водохранилища, расположенного (на территории России) вблизи границы Казахстана, составляет 2681
млн м3, сброс осуществляется согласно совместно (Казахстана - России) утвержденному графику – расходом 15
м3/сек. Отмечаем, что за аналогичный период 2020 года объем водохранилища составлял 2808 млн м3, сброс осуществлялся расходом 14,3 м3/сек», - дополнили в ведомстве.