Инфраструктурные проекты

В целях создания современной транспортной инфраструктуры при въезде в мегаполис планируется построить пять автовокзалов. Для их размещения подготовят земельные участки в микрорайоне «Калкаман», на Кульджинском тракте, в поселках Первомайский, Каменка и Кайрат. В планах властей – запуск легкорельсового транспорта по маршрутам Алматы – Талгар – Есик – Шелек, Алматы – Каскелен – Узынагаш. Первая пригородная электричка будет курсировать до Капшагая по действующей железной дороге.

Кроме того, в Жамбылском и Карасайском районах намечено строительство транспортно-логистических комплексов. Запланирована пробивка нескольких алматинских улиц от границы города до пересечения с будущим БАКАДом (кольцевой трассой, по которой транзитный транспорт пойдет в обход Алматы).

По информации первого заместителя акима области Амандыка Баталова, в районах, прилегающих к мегаполису, проживает около 1,2 млн. человек, или 60% населения всего Жетысу. Именно поэтому вопросы развития пригородной зоны приобрели большую актуальность. Будет разработана межрегиональная схема алматинской агломерации. В нее войдут проекты, связанные со строительством жилья, размещением промышленных и аграрных производств. Уже составлен план развития 58 населенных пунктов, согласно которому предусмотрено комплексное решение проблем газоснабжения, обеспечения жителей питьевой водой, электричеством.

Асет КАЛЫМОВ,

Алматинская область