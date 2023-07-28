Инкассаторская машина влетела в грузовик в Алматинской области – видео

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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Полиция в Алматинской области расследует ДТП с участием инкассаторской машины и грузовика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника Департамента полиции региона Бауржана Аленова.

Скриншот с видео instagram.com/baurzhan__alenov

«27 июля 26-летний водитель инкассаторской автомобиля на 17 километре дороги Алматы – Усть-Каменогорск, не справившись с управлением, столкнулся с грузовой машиной DAF.

Пострадал пассажир с инкассаторской автомашины», – сообщил Аленов.

Факт зарегистрирован в управлении полиции Илийского района по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится досудебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертные проверки.

 

 

 

#ДТП #происшествие #Алматинская область

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