Насосные станции обновят поэтапно

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В соответствии с поручениями Президента за последние три года в регионе нарастили темпы обновления инженерной инфраструктуры, в том числе обеспечивающей бесперебойное функционирование системы водоотведения. Согласно дорожной карте, разработанной в 2023 году, в Уральске запланирована модернизация восьми крупных канализационно-насосных станций, несущих основную нагрузку.

На сегодня обновлено оборудование уже шести объектов. Ремонт еще двух планируется завершить до конца года. Всего на эти цели из бюджета выделено 12,3 млрд тенге. В результате степень изношенности городской канализационной системы снизится с 63 до 55%, более 366 тыс. потребителей будут обеспечены стабильными услугами по водоотведению.