Водопровод для Актумы

Водное хозяйство
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Настойчивость местных властей, их приверженность государственным приоритетам изменили к лучшему быт жителей небольшого села Актума, что в Ескельдинском районе области Жетысу.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

До недавнего времени повседневный быт в этом населенном пункте, где всего-то 37 дворов, мало чем отличался от уклада полувековой давности. Единственным источником живительной влаги здесь оставалась старая скважина, пробуренная еще в советскую эпоху. Вода из нее подавалась исключительно в уличные колонки.

Напор в системе был слабым, из-за чего у точек разбора регулярно собирались очереди. Чтобы сделать суточный запас для семьи, сельчанам приходилось тратить массу времени и сил.

Очевидно, что полумеры в виде латания старых труб проблему бы не решили, и исполнительной властью было принято решение о строительстве абсолютно новой водопроводной системы с обязательной прокладкой подводящих сетей к границам каждого участка.

Путь питьевой воды в дома сельчан оказался тернист. Строи­тельные работы, стартовавшие еще в 2021 году, едва не пополнили печальный список «незавершенки». Первый подрядчик, выигравший конкурс, проявил крайнюю недобросовестность: выполнил лишь малую часть обязательств и остановил процесс «по субъективным причинам». Последовал неизбежный период судебных разбирательств, штрафных санкций и юридичес­ких издержек.

Однако оставлять сельчан без жизненно важного ресурса было нельзя, так что завершение проекта стало для руководства района делом чести. После урегулирования всех правовых процедур к работе приступило ТОО «Темірқазық-стройпроект», которое и довело дело до конца.

Как отмечает руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района Алибек Адилбаев, труба протяженностью 1,6 км протянута и уложена с расчетом на десятилетия надежной службы. Большая часть сельчан уже завела водопровод непосредственно в жилые помещения.

– Я одной из первых подключилась к централизованному водоснабжению, – говорит жительница села Акмарал Немельбаева. – Остались в прошлом вед­ра, бочки, тележки – теперь вода течет из крана. Стирка, уборка, мытье посуды сейчас не требуют больших усилий. Качество воды отличное.

Тот факт, что на нужды небольшого села бюджет района не пожалел 80 млн тенге,
выступает мощным социальным стимулом. На сегодня с вводом водопровода для Актумы показатель обеспеченности жителей области Жетысу чистой питьевой водой достиг 99,9%.

Параллельно в Ескельдинском районе коммунальные блага пришли и в другие населенные пункты. Так, завершено строительство водопроводных сетей в селе Сырымбет, где проживают более 1,8 тыс. человек.

#село #регионы #водопровод

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