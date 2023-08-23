Иностранцы пытались тайком попасть в Казахстан в обход пунктов пропуска

В Комитете национальной безопасности РК сообщили о задержании иностранных граждан при попытке незаконно пересечь государственную границу, передает Кazpravda.kz .

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"Военнослужащие Департамента Пограничной службы КНБ по Западно-Казахстанской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы. 9 иностранцев пытались попасть в страну в обход установленных пунктов пропуска", - проинформировали в ведомстве.

По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза.

По информации пресс-службы, судом Бурлинского района ЗКО нарушители привлечены к ответственности в соответствии с частью 2 статьи 514 Кодекса об административных правонарушениях.

Отмечается, что с начала года на территории области за нарушение порядка пересечения государственной границы задержано 110 иностранцев.