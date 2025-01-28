Инструмент интеграции науки и образования

Глава государства в Послании народу Казахстана говорит о необходимости усилить связь университетов с реальным сектором экономики. «Требуется синхронизировать инновационную политику с научно-технологическими приоритетами страны. Это позволит придать импульс отраслевым инновациям, раскрыть потенциал прикладной науки в вузах», – отмечает Президент.

Опыт развития аграрной науки за годы независимости страны показал все недостатки сложившейся у нас научно-образовательной системы, которые привели к низкой востребованности результатов научных исследований производством, оторваннос­ти системы подготовки кадров от науки. И как результат – резко снизилась инновационная активность аграрного сектора, стали выпускаться низкоквалифицированные специалисты с багажом устаревших знаний, практически прекратился приток молодых талантов в сферу аграрной науки. Основной причиной такой ситуации является отсутствие интеграции исследовательской деятельности с процессами образования, распространения знаний и внедрения ее результатов в производство.

В то же время в странах, где все эти процессы были интегри­рованы и функционировали в единой цепочке, смогли за относительно короткий срок добиться феноменальных успехов как в вопросах развития науки, образования, подготовки кадров, так и в инновационной деятельности, что в конечном счете привело к развитию производства ускоренными темпами. И самым оптимальным вариантом такой интеграции стала модель исследовательского университета.

В сентябре 2023 года в доверительное управление Казахскому национальному аграрному исследовательскому университету были переданы четыре научно-исследовательских института (НИИ) и одно опытное хозяйство Министерства сельского хозяйства. Такой шаг был продиктован необходимостью трансформации модели исследовательского университета, которая является самым коротким путем передачи последних достижений науки не только в производство, но и в образовательный процесс.

Чего удалось достичь за эти полтора года? Прежде всего ученые НИИ получили прямой доступ к образовательному процессу посредством участия в обновлении образовательных программ и в преподавательской деятельности, проводя теоретические и практические занятия со студентами. Также они получили свободный доступ к уникальным научным лабораториям университета, в числе которых – Казахстанско-японский инновационный центр, лаборатория микроклонального размножения растений, Центр устойчивого земледелия и другие.

На производственной и лабораторной базах четырех дочерних НИИ прошли дуальное обучение и производственную практику 715 студентов, 26 научных сотрудников дочерних НИИ вовлечены в образовательный процесс, и все они являются научными руководителями магистрантов и докторантов. Результаты совместных научных разработок ученых дочерних НИИ и университета трансформируются в новые образовательные программы, что позволяет повысить качество подготовки научных кадров. На сегодня совместно с учеными дочерних НИИ разработано 10 новых образовательных программ, обновлены учебные программы по 22 дисциплинам.

В настоящее время дочерними НИИ выполняются 59 научных проектов. Общий объем финансирования в 2024 году составил 6 млрд 275 млн тенге, что почти в два раза больше, чем в 2022-м.

В целях достижения передового уровня научных исследований, а также эффективного применения материально-технического и кадрового потенциала ученых вузом совместно с дочерними НИИ создано 11 лабораторий коллективного использования. Силами исследовательского университета разработана и практически готова новая цифровая платформа по идентификации животных, которая позволит полностью исключить факты приписок, искажения данных, дистанционного, то есть фиктивного проведения ветеринарно-санитарных мероприятий, бесконтрольного перемещения животных. Также разработана цифровая платформа по прослеживаемости семян, внедрение которой позволит отслеживать в цифровом формате все технологические процессы производства и реализации семян от оригинаторов до товаропроизводителей всех видов культур, что исключит приписки семенного и посадочного материалов.

Разрабатывается новая цифровая платформа селекционно-племенной деятельности в животноводстве. Ее внедрение в производство даст возможность не только устранить существую­щие системные пробелы, но и вести работу по принципиально новой методике. В НИИ земледелия и растениеводства открыт и действует завод по производству и реализации семян высших репродукций зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также аккредитован испытательный центр по проведению анализа почв, семян, идентификации сортов сельскохозяйственных культур.

В НИИ плодоводства и овощеводства заложены селекционные и коллекционные сады общей площадью 3 га, демонстрационный сад отечественных сортов яблони на площади 6 га, выращено 40 тыс. саженцев плодовых, ягодных культур и винограда отечественной селекции. Проведены пилотные инспекции посадок семенного картофеля в четырех базовых хозяйствах северного Казахстана. Разработки ученых внедрены в Алматинской, Акмолинской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетысу на площади 150 га.

Параллельно у дочерних НИИ появилась уникальная возможность отбирать и вовлекать талантливых студентов в исследовательскую деятельность, создавать условия для притока молодых талантов в сферу науки и тем самым закладывать основу для омоложения научных кадров.

Представители дочерних НИИ вошли в состав ученого и диссертационного советов исследовательского университета. Так им удалось расширить свои возможности в развитии международного научного сотрудничества, в обмене знаниями с зарубежными научными центрами и вузами.

В то же время мы убеждены, что все это только начало большой работы. Предстоит реализация программы развития нашего исследовательского университета на 2025–2029 годы, согласно которой в течение предстоящих пяти лет ожидается обновление материально-технической базы дочерних организаций исследовательского университета на общую сумму 8 млрд тенге.

На территории НИИ земледелия и растениеводства будет построено студенческое общежитие, которое позволит выпускным курсам университета обучаться и получать навыки практической работы непосредственно на опытных и производственных полях, совместно с учеными изучать и осваивать методику селекции сельскохозяйст­венных культур и современную агротехнологию в земледелии. В результате они, получив диплом, не только придут в производство уже с современными знаниями и навыками практической работы, но и станут носителями и распространителями последних достижений научно-технического процесса, а также будут выступать инициаторами инноваций в агропромышленном комплексе. А лучшие таланты останутся и пополнят ряды научных кадров НИИ.

Кроме того, научные и учебные лаборатории будут оснащены современным оборудованием, что позволит всем ученым дочерних организаций внедрять самые передовые методы научных исследований и обучать студентов, используя их. В дочерних НИИ планируется открыть восемь исследовательских центров: по производству, хранению и переработке плодоовощной продукции, хранению и тестированию семян кормовых культур, геномным технологиям животноводства, технопарк MAIZE в сфере отечественного семеноводства, а также лаборатории анализа качества и безопасности сырья и готовой продукции, тепличный маточный питомник ягодных культур.

Резюмируя, можно с уверенностью сказать, что первые шаги трансформации модели исследовательского университета не только привели к практическим результатам, но и открыли огромные возможности для развития сферы отечественной аграрной науки, системы внедрения ее достижений в производство и подготовки кадров на принципиально новой основе. Эффективность и результативность этого пути развития доказаны опытом развитых стран, и мы не должны с него свернуть.