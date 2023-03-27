Интенсивное таяние снега обнажило две самые острые проблемы: разбитые дороги и огромные залежи мусора, скопившиеся за зиму вдоль сельских улиц
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Асет Калымов, Алматинская область
С начала марта в регионе прошел ряд сельских сходов, участники которых – местные жители – с возмущением говорили о плачевной ситуации на дорогах и в сфере уборки мусора. Ежегодно с наступлением весны на проезжей части начинают вытаивать традиционные «подснежники» – ямы да ухабы, а также мусорные кучи, некогда прикрытые снегом.