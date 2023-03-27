Интенсивное таяние снега обнажило две самые острые проблемы: разбитые дороги и огромные залежи мусора, скопившиеся за зиму вдоль сельских улиц

К примеру, в селе Кемертоган, расположенном близ Алматы по нижней Каскеленской трассе, нет ни одного мусорного контейнера. Сельчане складируют бытовые отходы рядом с домами, кругом царит антисанитария, ситуацию усугубляет множество бродячих собак.

На встрече с журналистами активисты села пожаловались на бездействие местных властей. По их словам, проблема с вывозом и утилизацией мусора не решается годами, а сами жильцы вынуждены за свой счет асфальтировать разбитые дороги, проводить в дома свет, газ и воду.

Отвечая на жалобы граждан, чиновники пообещали решить эти застарелые коммунально-бытовые проблемы села. Акимат Карасайского района даже объявил конкурс госзакупок на разработку ПСД по ремонту цент­ральной улицы Кемертогана, подъезда к молочно-товарной ферме и к участку проектируемой школы. Средний ремонт дорог здесь начнется в июле текущего года, как только определят подрядчика и завершат проект­ные работы.

Как сообщили в акимате области, в конце марта по итогам конкурсных процедур выберут нового поставщика услуг и по санитарному содержанию сел Иргелинского сельского округа, куда входит Кемертоган. Ликвидируют большую стихийную свалку в соседнем логу, на которую пожаловались местные жители. А хозяина земельного участка, где была обнаружена мусорная куча, оштрафуют. Материал об этом нарушении уже передан в районное управление полиции для принятия соответствующих мер.

Любопытно, что представители сельского акимата заверили в регулярном проведении субботников по уборке мусора. Просто, мол, сейчас бытовые отходы бросаются в глаза из-за… растаявшего снега (!).

На сплошное бездорожье и непролазную грязь жаловались в эти же дни жители ряда сел Илийского района. В поселке Ынтымак, как сообщили корреспонденту газеты местные активисты, машины застревают в глине, по улицам невозможно ни ходить, ни ездить. Осенью прошлого года в сельском акимате обещали отсыпать дороги песчано-гравийной смесью, однако ничего этого так и не сделано.

В окрестных с Ынтымаком селах Коянкус, Жанадаур и Жанаталап грузовые фуры полностью продавили асфальт, объезжая платные терминалы, установленные на автотрассе Алматы – Конаев. Аналогичная картина наблюдается и в другом пригородном поселке – Жанакуат, жители которого уже устали латать дорожные ямы и трещины, о чем рассказали в ходе недавнего соб­рания сельчан.

Как выяснилось, в этом коттедж­ном городке, который задумывался некогда как современный жилой массив комфорт-класса, отсутствуют уличное освещение, светофоры. По утрам на идущих через поселок улицах возникают огромные пробки. Местные власти не могут здесь развивать инфраструктуру по причине… отсутствия генплана.

По словам акима Гульдалинского сельского округа Махсата Маханбеткалиулы, этот градостроительный документ был разработан еще три года назад, но до сих пор не утверж­ден. Как только его одобрят, сразу обозначат границы села Жанакуат. И тогда можно будет подать бюджетные заявки на ремонт улиц, установку уличного освещения, разработку ПСД сетей водоснабжения.

Который год без асфальтированных дорог вынуждены обходиться и жители села Каргалы Жамбылского района. Районный акимат винит в этом недобросовестных подрядчиков, ТОО «Каратау жолдары», не выполнивших принятых на себя обязательств по ремонту трех улиц. Чиновники подали на компанию в суд, по решению которого строителей обязали завершить ремонтные работы до конца апреля. В текущем году в этом же селе обещают отремонтировать еще три улицы, на что из бюджета выделяется около 145 млн тенге.

Впрочем, проблема разбитых дорог и стихийных мусорных свалок касается практически каждого села и города Алматинской области. Из года в год местные власти и коммунальные службы пытаются ее решить, но все безрезультатно.