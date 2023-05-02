Интернет-магазин наркотиков работал в Павлодаре – задержан 19-летний парень

В городе Павлодаре задержали мужчину, подозреваемого в реализации наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

В Павлодаре сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности задержали 19-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

«У мужчины в одежде обнаружили сверток с 12 граммами высушенной марихуаны. Еще почти 68 граммов запрещенного вещества хранились в арендованной им квартире.

Кроме того, сотрудники полиции изъяли мобильный телефон, содержащий оперативно значимую информацию о противоправной деятельности», – сообщил заместитель начальник ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

Павлодарец пояснил, что в январе 2023 года разработал бесконтактную схему продажи наркотиков, создав в одном из мессенджеров интернет-магазин. Запрещенные вещества парень распространял через тайники-«закладки». После получения денег за «товар» сообщал покупателю адрес и место «закладки».

Парень не только знал о незаконности заработка, но и пытался нанять курьеров-«закладчиков» и уже вел подбор кандидатур из близкого окружения.

Горожанин заключен под стражу. Полиция начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».