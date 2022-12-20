Интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидировали в Петропавловске

Общество

Задержан закладчик и администратор магазина в Telegram, распространявший наркотики на территории города.

Фото: bezformata.com

Очередной веб-магазин по продаже "синтетики" ликвидировали полицейские Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации правоохранителей, задержан 25-летний горожанин. Он подозревается в том, что являлся закладчиком и администратором магазина в Telegram и занимался распространением "синтетики" на территории Петропавловска.

По месту жительства и в закладке, найденной при проверке показаний, непроданными остались 5,32 гр вещества, которое, согласно заключению экспертизы, является так называемым "спайсом".

Полицейские напоминают, что для синтетических наркотиков особо крупный размер начинается уже от одного грамма.

Также изъяты весы и упаковочный материал, доказательства причастности к деятельности онлайн-магазина в Telegram.

"Задержанный нигде не работает, на учетах не состоит. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 297 Уголовного кодекса РК, проводится расследование", - сообщил начальник УПН ДП СКО Иван Терзиди.

С начала года в области выявлено 74 факта сбыта наркотиков, отметил он.

Популярное

Все
Причину гибели лебедей выясняют в Мангистау
Мирные митинги, переросшие в открытое противостояние народа и власти в декабре 1986 года, стали переломными не только в истории КазССР, но и в самосознании граждан страны
С 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд, но каким будет деятельность нового органа?..
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе сделал признание: оказывается, в стране нестабильный Интернет от того, что таксисты, стоя на зеленый свет светофора, дабы скоротать время смотрят ролики, «съедая» трафик...
В стране принята новая информационная доктрина – серьезный документ, призванный защитить казахстанцев от новых же видов угроз. А их становится все больше...
Средний возраст карагандинских ТЭЦ – 62 года. По человеческим меркам им уже пора на пенсию. Но за годы независимости замену станциям-старушкам так и не построили
Алдар Косе и все-все-все...
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Все превращается в дым
Объекты культуры на первом плане
Мелодии жемчужины Востока
Мир глазами детей
А что дальше?..
Вальс добрых сердец
Строго по регламенту
И «золото», и невеста!
К Справедливому Казахстану
Бюро Сената
Бюро Мажилиса
Фантастический финал!
У акимов станет больше заместителей
Названы самые загрязненные города Казахстана
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Токаев принял главу индийского мультинационального конгломерата
Заболеваемость Covid-19 выросла в Казахстане: врачи рекомендуют носить защитные маски
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
Минниханов поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана
Президент принял акимов Астаны и Карагандинской области
"Air Seychelles" запускает рейсы в Казахстан
Приоритетные объекты водохозяйственной инфраструктуры модернизируют в Казахстане
Зоопарк с дикими животными содержал глава ОПГ в Алматинской области
Каких специалистов не хватает Казахстану
Касым-Жомарт Токаев: Мы должны разумно, сохраняя единство, работать вместе
Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
Кто чаще всего занимается скотокрадством в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Булата Аюханова
Отец повесился вместе с детьми из-за конфликта с супругой в Мангистау
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции

Читайте также

Общество
Стала известна дата суда над вайнерами Туребаевым и Шернияз…
Общество
Дуэт вымогателей задержали в Таразе
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 декабря
Общество
С кирпичами в ручной клади хотел лететь пассажир из Астаны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]