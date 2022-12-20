Интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидировали в Петропавловске

Задержан закладчик и администратор магазина в Telegram, распространявший наркотики на территории города.

Фото: bezformata.com

Очередной веб-магазин по продаже "синтетики" ликвидировали полицейские Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации правоохранителей, задержан 25-летний горожанин. Он подозревается в том, что являлся закладчиком и администратором магазина в Telegram и занимался распространением "синтетики" на территории Петропавловска.

По месту жительства и в закладке, найденной при проверке показаний, непроданными остались 5,32 гр вещества, которое, согласно заключению экспертизы, является так называемым "спайсом".

Полицейские напоминают, что для синтетических наркотиков особо крупный размер начинается уже от одного грамма.

Также изъяты весы и упаковочный материал, доказательства причастности к деятельности онлайн-магазина в Telegram.

"Задержанный нигде не работает, на учетах не состоит. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 297 Уголовного кодекса РК, проводится расследование", - сообщил начальник УПН ДП СКО Иван Терзиди.

С начала года в области выявлено 74 факта сбыта наркотиков, отметил он.