Интернет "не успевает" за темпами строительства в Астане – аким

Технологии , Цифровизация
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Как будут улучшать качество Интернета в Астане, рассказал аким города Женис Касымбек, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Актуальные вопросы по обеспечению астанчан качественным Интернетом градоначальник обсудил с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдатом Мусиным, главой «Казахтелекома» Куанышбеком Есекеевым, представителями мобильных операторов и другими.

«Со стороны жителей поступают нарекания по качеству и скорости Интернета. В городе есть так называемые «белые пятна». В основном это в новых строящихся районах и жилых массивах.

Также есть момент, что Интернет попросту «не успевает» за темпами строительства. Здесь будем рассматривать вопросы, чтобы стройкомпании учитывали и строительство сооружений связи, а операторы связи и другие ответственные органы участвовали в планировании застройки», – сообщил в своем аккаунте в Instagram Касымбек.

Для проведения и улучшения качества Интернета в городе используется несколько механизмов. Это строительство оптических линий связи, антенно-мачтовых сооружений (АМС), установка базовых станций по технологии FWA (Fixed Wireless Access). В эту работу привлекаются и инвесторы.

«Также проработали вопросы по проведению оптических линий связи по опорам освещения и электропередачи, которые позволят значительно улучшить качество Интернета в жилых массивах. В ЖМ Коктал-1, Агрогородок, Интернациональный, Юго-Восток, Промышленный, Тельмана, Мичурино, Казгородок, Кирпичный ведутся работы по строительству оптических линий связи, еще в 3 ЖМ привлекаем инвесторов», – перечислил аким столицы.

Но и этого недостаточно. Город растет, ежегодно население столицы увеличивается почти на 50-60 тысяч человек. Здесь надо не только поддерживать имеющуюся инфраструктуру, но и развивать наперед. Поэтому стоит задача снизить количество так называемых «белых пятен», и уже на этапе строительства закладывать строительство сооружений связи, обозначил Касымбек.

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