Инцидент на рынке "Алтын Орда" в Алматинской области прокомментировали в полиции

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Как сообщили в ДП 21 июня в ходе мониторинга социальных сетей установлено, что группа неизвестных лиц, незаконно осуществляют свои права по охране территории рынка.

"Данный факт, ранее зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по ст.389 ч.3 УК РК «Самоуправство». В настоящее время установлено, что у агентства имеются договоры на оказание охранных услуг на территории рынка «Алтын Орда». В этой связи, следствием проводится соответствующая проверка, изучаются имеющиеся договоры и иные правоустанавливающие документы заинтересованных сторон. Нарушения общественного порядка не допущено", - сообщили в пресс-службе ДП области.