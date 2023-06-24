Инцидент на рынке "Алтын Орда" в Алматинской области прокомментировали в полиции

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Захват рынка "Алтын Орда" неизвестными в форме прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области, передает Кazpravda.kz.

фото: instagram.com/qazaqstan_eli

Как сообщили в ДП 21 июня в ходе мониторинга социальных сетей установлено, что группа неизвестных лиц, незаконно осуществляют свои права по охране территории рынка.

"Данный факт, ранее зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по ст.389 ч.3 УК РК «Самоуправство». В настоящее время установлено, что у агентства  имеются договоры на оказание охранных услуг на территории рынка «Алтын Орда». В этой связи, следствием проводится соответствующая проверка, изучаются  имеющиеся договоры и иные правоустанавливающие документы заинтересованных сторон. Нарушения общественного порядка не допущено", - сообщили в пресс-службе ДП области. 

#полиция #Алматинская область

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