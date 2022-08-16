Инвалидов незаконно облагали госпошлиной за выдачу документов в Казахстане

Департамент Агентства Казахстана по противодействию коррупции по Акмолинской области выявил факты необоснованного взимания госпошлин центрами обслуживания населения с лиц с инвалидностью за выдачу паспортов и удостоверений личностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

В ходе анализа установлено нарушение прав более 500 граждан-инвалидов. Согласно статье 622 Налогового кодекса РК, данные лица освобождены от уплаты госпошлин за услуги документирования.

«По инициативе Департамента по противодействию коррупции по Акмолинской области был поднят вопрос восстановления нарушенных прав граждан. В настоящее время совместно с органами полиции проводится работа по возврату оплаченных госпошлин. Общая сумма истребованных пошлин составила 1 345 000 тенге», – сообщили в агентстве.

Кроме того, для исключения в дальнейшем подобных необоснованных взиманий госпошлин департамент указал на необходимость проведения качественной интеграции информационных систем, а также изучения действующего законодательства касательно предоставления льгот определенным категориям лиц и в других сферах.

«Агентство по противодействию коррупции для защиты социально уязвимых слоев населения призывает ЦОНы и контролирующие органы внимательно относиться к требованиям закона и не допускать нарушения прав граждан», – отметили в Антикоре.